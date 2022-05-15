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İşte gizemli kapının sırrı!

Mars’taki “gizemli kapı” tüm dünyada merak uyandırmaya devam ediyor. İnsanlar, NASA’nın Mars uzay aracı Curiosity tarafından çekilen fotoğraflarda görülen kayaların arasında bulunan ve kapıya benzeyen bir oluşumun etkisinden hala çıkamıyor. Bilim insanları ise gizemli Mars kapısının arkasındaki gerçeği açıkladı. İşte Mars'taki gizemli kapının açıklaması...

15 Mayıs 2022 Pazar 22:46
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İşte gizemli kapının sırrı!

Mars'taki gizemli "kapıyı" gösteren bir görüntü, Mars'ta dünya dışı yaşam olasılığı hakkında büyük tartışmalara yol açtı. Görüntü, Dünya'ya yakın gezegenlerde herhangi bir akıllı uygarlık olup olmadığını veya olup olmadığını belirleyen izleri bulmaya çalışmak için sayısız araştırma yapan NASA tarafından yayınlandı. Ancak NASA'nın bu hareketi sonrası gizemli kapı adeta bir fenomene dönüştü. Tüm dünyada, sosyal medya platformlarının hemen hemen hepsinde gizemli kapıya yönelik paylaşımlar yer almaya başladı. Gelen komplo teorilerinin ise ardı arkası kesilmedi. Bilim insanları ise görüntünün arkasındaki gerçeğe ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

İŞTE MARS'TAKİ GİZEMLİ KAPI İÇİN BİLİM İNSANLARININ AÇIKLAMALARI! ASLINDA...

Sky News'in haberine göre; Bilim insanları, daha yakından bakarsanız, Mars'taki "kapı" için basit açıklamanın aslında fotoğrafın içinde yer aldığını söyledi. Imperial College London'dan Profesör Sanjeev Gupta, The Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada, özelliğin "normal jeolojik süreçler" yoluyla oluştuğuna dair kanıt olduğunu gösteriyor.

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Profesör Gupta'ya göre kapının içinde, kayadaki bir oyuğu gösteren derin bir çatlak veya yarık görülüyor. Bu, hem Mars'ta hem de Dünya'da meydana gelen ve son birkaç yüz milyon yıl içinde herhangi bir zamanda gerçekleşmiş olabilecek bir şey.

"GARİP BİR ŞEY YOK"

NASA ile Curiosity görevinde çalışan Profesör Gupta, "Çatlaktan Mars ve Dünya'da bol miktarda var, onları üretmek için Mars depremi (marsquake) benzeri sallantılara ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı. Profesör Gupta, açıklamalarına "Görüntüde garip bir şey yok, bunlar sadece normal jeolojik süreçler" sözlerini de ekledi.

Söz konusu açıklamaların yer aldığı haberde, görüntünün kapıya bu kadar benzemesinde perspektifin de devreye girdiği belirtildi. Habere göre NASA, görüntü aşırı derecede yakınlaştırıldığı için çatlağın tam bir kapı gibi göründüğünü söylüyor.

ASLINDA ÇOK KÜÇÜKMÜŞ!

Haberlerin doğruluğu teyit eden bir web sitesi olan Snopes'a açıklama yapan bir yetkili, kapı benzeri boşluğun aslında bir kayadaki küçük bir çatlak olduğunu söyledi. Ekipteki bilim insanlarının açıklamalarına değinen yetkili, kapı benzeri çatlağın aslında çok küçük olduğunun ve yaklaşık 30 santimetreye 45 santimetre ebatlarında olduğunun altını çizdi. Bilim insanlarına göre, "Bu kaya boyunca lineer kırıklar var ve burası birkaç lineer kırığın kesiştiği yer."

İyi haber şu ki, Mars aracı Curiosity, Mars'ta yaşam arayışına devam ediyor ya da en azından orada bir zamanlar yaşamın var olduğuna dair işaretler arıyor.

NASA gezgini Perseverance ise geçen yıl 18 Şubat'ta Mars helikopteri Ingenuity ile birlikte Jezero kraterine indi ve örnekler toplayarak elde ettiği görüntüleri Dünya'ya gönderiyor. Verilen detaylara göre ise bölgeyi keşfetmek için en az iki yıl harcamak gerekiyor.

Son Güncelleme: 15.05.2022 22:50
Anahtar Kelimeler:
MarsGizemli Kapı
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