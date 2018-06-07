İşte Müslümanların örnek alması gereken tavır

Fas Bağımsızlık Partisi'nden bir grup milletvekili, ülkede Filistin davasına sahip çıkan sivil toplum örgütlerinden "Fas'ta Filistin için Çalışma Grubu" yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada, Fas Bağımsızlık Partisi'nin İsrail ile normalleşmenin suç sayılacağı kanunu çıkarmakta kararlı olduğu bilgisine yer verildi.

İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinin tehlikeli boyutlara ulaştığına işaret edilen açıklamada ayrıca, "vatan toprağını tehdit eden İsrail ile normalleşmeye karşı seferberlik ve koordineyi yerine getirmekte her iki tarafın anlaşmaya vardığı" kaydedildi.

Fas meclisindeki hükümet ve muhalefet kanadından çok sayıda grup, 2014'te "İsrail'le ilişkileri suç sayan bir kanun tasarısını" gündeme getirmişti. Ancak hazırlanan kanun tasarısı şimdiye kadar mecliste tartışmaya açılmadı.