İşte okunabilecek kitaplar

Atatürk'ün tavsiye ettiği kitaplar

reşat nuri güntekin-çalıkuşu, grigory petrov-beyaz zambaklar ülkesinde, jean jacques rousseau-toplum sözleşmesi, ziya gökalp-türkçülüğün esasları



ilber ortaylı'nın tavsiye ettiği kitaplar

halil inalcık-osmanlı imparatorluğu, goethe-doğu-batı divanı, hafız-ı şirazi-hafız divanı, yaşar kemal-ince memed, fuzuli-divan, beatrice forbes manz-timurlenk, corci zeydan - islam uygarlıkları tarihi, bernard lewis-bir orta doğu tarihçisinin notları, tolstoy-savaş ve barış 1-2, shakespeare-kral lear, puşkin-yüzbaşının kızı, kont galeazzo ciano-savaş günlükleri 1939-1943, çehov-vanya dayı, flaubert-madame bovary, amin maalouf-semerkant, ihsan oktay anar-puslu kıtalar atlası, tayyip gökbilgin-milli mücadele başlarken, şevket süreyya aydemir-suyu arayan adam, reşad ekrem koçu-yeniçeriler, feridun emecen-yavuz sultan selim, halil inalcık-devlet-i aliyye serisi, cihan piyadeoğlu-sultan alp arslan, sâdî-i şirâzî- bûstan, dostoyevski-karamazov kardeşler, şule gürbüz - kambur, godfrey goodwin- yeniçeriler, andrew mango-atatürk, ihsan oktay anar-yedinci gün, stefan zweig-marie antoinette: vasat bir karakterin portresi, stefan zweig- dünün dünyası, stefan zweig-üç usta: balzac, dickens, dostoyevski, stefan zweig-kendi içindeki şeytanla savaşanlar: hölderlin, kleist, nietzsche, stefan zweig-macellan, stefan zweig-amerigo: tarihsel bir yanlışlığın hikayesi, stefan zweig-joseph fouché-bir politikacının portresi, stefan zweig-rotterdamlı erasmus, stefan zweig-kendi hayatının şiirini yazanlar, altay cengizer-adil hafızanın ışığında osmanlı'nın son savaşı, altay cengizer-adil hafızanın ışığında, stephen e. ambrose-kardeşler takımı, falih rıfkı atay- zeytindağı, emrah safa gürkan-sultanın casusları, emrah safa gürkan-sultanın korsanları, ahmet tetik-teşkilatı mahsusa tarihi cilt 1-2



celal şengör'ün tavsiye ettiği kitaplar

türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (mehmed fuad köprülü), kırım hanlığı tarihi (joseph von hammer), büyük osmanlı tarihi (joseph von hammer), osmanlı imparatorluğu klasik çağ (halil inalcık), devlet-i aliyye (halil inalcık), fatih sultan mehmet han (halil inalcık), kurtuluş ve imparatorluk sürecinde osmanlı (halil inalcık), türklerin tarihi 1 (ilber ortaylı), tek adam (şevket süreyya aydemir), enver paşa (şevket süreyya aydemir), menderes'in dramı (şevket süreyya aydemir), atatürk modern türkiye'nin kurucusu (andrew mango), grey wolf (harold c. armstrong), the origin of species (charles darwin), and the roots of genetics (gregor mendel), the mutation theory (hugo de vries), one long argument (ernst mayr), the structure of evolutionary theory (stephen gould), understanding evolution (kostas kampourakis),the meaning of evolution (george gaylord simpson), evolution the modern synthesis (julian huxley), tahminler ve çürütmeler (karl popper), bilimsel araştırmanın mantığı (karl popper), türklerin tarihi 2 (ilber ortaylı), darwin-türlerin kökeni, mendel-genetiğin temelleri, hugo de vries- species and varieties their origin by mutation, ernst mayer / evrim nedır?, stephen gould-evolution, kostas kompaurakis-understanding evolution, julian huxley- evolution, george simpson-evrimde usul ve makam, karl r. popper-bilimsel araştırmanın mantığı, hammer-büyük osmanlı tarihi, hammer-kırım hanlarının tarihi, halil inalcık-devleti aliyye serisi, şevket süreyya aydemir-tek adam, şevket süreyya aydemir- ikinci adam, şevket süreyya aydemir- enver paşa, andrew mango-atatürk, murat bardakçı'nın kitapları.



zülfü livaneli'nin tavsiye ettiği kitaplar

dostoyevski: suç ve ceza, gabriel garcía márquez: kolera günlerinde aşk, yaşar kemal-bir ada hikayesi, yaşar kemal-demirciler çarşısı cinayeti, homeros- odysseia, binbir gece masalları (yapı kredi yayınları), yaşar kemal-ince memed serisi, miguel de cervantes saavedra-don quijote cilt 1-2, william faulkner-ağustos ışığı, dostoyevski, suç ve ceza cilt: 1-2, ernest hemingway, ihtiyar adam ve deniz, mevlana- mesnevi, tolstoy-anna karenina, gustave flaubert-madam bovary, garcia marquez-önceden bildirilmiş bir cinayetin anlatısı.



ataol behramoğlu'nun tavsiye ettiği kitaplar

albert camus: veba, alexsander puşkin-öyküleri, vedat türkali-güven



cem yılmaz'ın tavsiye ettiği kitaplar

soner yalçın-galatı meşhur, nuran devres-meleki tavus, burak göral-çocukla sinema, zafer algöz-haşırt dı bılekbord, yeni başlayanlar için can yılmaz serisi-can yılmaz, deniz bolsoy erdem - terapi defteri, murat menteş-derde deva randevu, özlem gürses tatar-bazen olmaz, vedat özdemiroğlu-vedat beyin görkemli hayatı



ahmet ümit'in tavsiye ettiği kitaplar

adalet ağaoğlu - dar zamanlar üçlemesi, victor hugo- notre dame'ın kamburu, yaşar kemal-ince memed serisi, adalet ağaoğlu-ölmeye yatmak, nazım hikmet-memleketimden insan manzaraları, miguel de cervantes saavedra- don quıjote cilt 1-2, tolstoy- anna karenina, yakup kadri karaosmanoğlu- yaban, dostoyevski-karamazov kardeşler, vedat türkali- bir gün tek başına, dostoyevski, suç ve ceza cilt: 1-2, şule gürbüz- zamanın farkında, hermann hesse-boncuk oyunu, ferenc molnar- pal sokağı çocukları, ahmet hamdi tanpınar-huzur, neil gaiman-sandman, umberto eco-antik yunan, gülbahar kurtoğlu-fısılda, murat yetkin-meraklısı için entrikalar kitabı, dostoyevski-budala, turgut uyar-bütün şiirleri, yekta kopan-sarmaşık, atilla dorsay-dünyaya açılan sinemamız ve yeni kuşak, sait faik abasıyanık- havada bulut, douglas adams-bir otostopçunun galaksi rehberi, seval şahin- cinai meseleler, angelo mennilo-küçük kudüs selanik, ismail gezgin-gılgamış destanı, georges simenon-kanaldaki ev, ahmet karcılılar-mavinin reddi, selim ileri-cumartesi yalnızlığı, edip cansever-sonrası kalır, sait faik abasıyanık-mahalle kahvesi, yaşar kemal-yer demir gök bakır, rebelais--gargantua, ismail gezgin-homo narrans, ayfer tunç-osman, ernest hemingway-çanlar kimin için çalıyor, nihal orhan-çaylak, ayşe erbulak-cinayet a.ş



hikmet anıl öztekin'in tavsiye ettiği kitaplar

hayvan çiftliği, cesur yeni dünya, cehennem, küçük prens, outliers, insan neile yaşar, simyacı, bir çift yürek, puslu kıtalar atlası, kürk mantolu madonna, siddharta, 1984, beyaz zambaklar ülkesinde, şeker portakalı, yer altından notlar, amak-ı hayal, ölü ozanlar derneği, körlük, satranç



erol mütercimler'in tavsiye ettiği kitaplar

doria ve barbaros - jurien de la graviere, osmanlı deniz harp tarihi ve cumhuriyet donanması - afif büyüktuğrul, yeni orta doğu arap dünyasında protesto ve devrim - fawaz a. gerges, ortadoğu iki bin yıllık ortadoğu tarihi - bernard lewis, ortadoğu'da ideolojik bunalım - sabahattin şen, ortadoğu vaadedilmiş topraklar - suat parlar, suriye için savaş 1918-1920 - john d. grainger ortadoğu’da diktatörler - hüsnü mahalli, tarihi geçmişi, stratejik önemi ve su sorunu açısından akdeniz'in doğusu - dursun yıldız, yahudiliğin kökenleri ve küresel gücü - ismail tokalak, kısa yahudi tarihi - michael brenner, gelecek yıl kudüs'te - murat çulcu (hocanın elindeki baskı 2012), siyonizm’in ve israil’in kurucusu theodor herzl hatıralar ve sultan abdülhamid - ergun göze (kisiyi hoca çevirmen olarak adlandırıyor) (hocanın elindeki baskı 2002), osmanlı donanması (1572-1923) - daniel panzac, osmanlı imparatorluğu ve modern türkiye (1.cilt) - stanford j. shaw (hocanın elindeki baskı 1982), osmanlı imparatorluğu ve modern türkiye (2.cilt) - stanford j. shaw , doğu sorunu 1774-1923 uluslararası ilişkiler üzerine bir inceleme - matthew smith anderson



ibrahim kalın'ın tavsiye ettiği kitaplar

dalaletten kurtuluş-imam-ı gazali, erdemli şehir- farabi, buhranlarımız-sait halim paşa

erbain- ismet özel, huzur-ahmet hamdi tanpınar, üç köpük-ibrahim tenekeci, hacı murat- tolstoy, düşünceler- marcus aurelius, insan ve tabiat-seyyid hüseyin nasr



m. serdar kuzuloğlu'nun tavsiye ettiği kitaplar

emine gürsoy naskali-soyadı hikayeleri, richard thaler -dürtme, evrim kuran-telgraftan tablete, daniel pennac-roman gibi, cal newport-pür dikkat, francesc miralles i contijoch, héctor garcía-ikigai, haluk ziya türkmen-milyon dolarlık sözler, tali sharot-başkalarının aklı, ed yong-mikrobiyata, philip t. hoffman-avrupa neden dünyayi fethetti, stanley bing-roma a.ş, kansu şarman-türk promethe'ler: cumhuriyet'in öğrencileri avrupa'da, sertaç timur demir-ten medeniyeti, murat toklucu-nurcihan'ın çamaşırları ve diğer meseleler, gelecek daha güzel günler mi getirecek? (domingo yayınevi-kolektif), kristy goodwin-dijital dünyada çocuk büyütmek:teknolojiyi doğru kullanmanın yolları, ralph keyes-hakikat sonrası çağ, mikael krogerus, roman tschappeler-iletişim kitabı, cem say- 50 soruda yapay zeka, emrah safa gürkan-sultanın korsanları, gregory claeys-ütopya edebiyatı, fırat demirel-geleceği görenler, arman polatlı-tarihin ilkleri ve enleri, vincent van gogh-theoya mektuplar, canan duman-şirketler yıldız çalışanlarını neden kaybeder? mark o`connell-makine olmak, peter fleming-çalışmanın mitolojisi, murat meriç-hayat dudaklarda mey, nilay örnek-her umut ortak arar, ahmet üzümcüoğlu-ibn haldun



haluk tatar'ın tavsiye ettiği kitaplar

mark haddon-süper iyi günler, yanis varoufakis- kızıma ekonomi sohbetleri, mahfi eğilmez-örneklerle kolay ekonomi, bernard lewis-hata neredeydi, naom chomsky-insanlığın efendileri, ahmet almaz-atatürkün anıları, tom standage-altı bardakta dünya tarihi, tom standage-insanlığın yeme tarihi, jason w. moore-yedi ucuz şey üzerinden dünya tarihi,benard lewis-ortadoğu, bernard marr-büyük veri iş başında, fumitake koga ve ichiro kishimi-kendinle savaşma sanatı, sam horn -tongue fu, haluk tatar-zafer sızlanarak kazanılmaz, sven beckert-pamuk imparatorluğu, tom standage-şimdi sen düşün, gabriel garcía márquez -yüzyıllık yalnızlık, daniel keyes-algernon'a çiçekler, robert cialdini-iknanın psikolojisi, joe navarro-beden dili, robert greene-baştan çıkarma sanatı, robert greene- 33 stratejide savaş, martin lindström-buyology, howard schultz-starbucks: gönlünü işe vermek, robert dilts- dil illüzyonları, alfa yayınlarından çıkan psikoloji kitabı, felsefe kitabı, siyaset kitabı, shakespeare kitabı, işletme kitabı, sinema kitabı, sherlock holmes kitabı, sosyoloji kitabı serisinin tümü, sunay akın-aslanlı yol, mike pearl-en sonunda oldu-dünyanın gelecek sonları, ilber ortaylı-istanbul'dan sayfalar, 30 saniyede güzel sanatlar (carretta yayıncılık), jack schafer-etkili iletişimin 13 kuralı, tevfik fikret uçar-görsel iletişim ve grafik tasarım ciltli, noam chomsky-amerikan rüyası için ağıt, anne rooney-bilimde parlama anları, ben hubbard-tarihte parlama anları, outliers - malcolm gladwell (bazı insanlar neden daha başarılı olur?) the tipping point - malcolm gladwell (küçük şeyler nasıl büyük farklar yaratır?), ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı - mark manson (iyi bir yaşam sürmek için sezgilere aykırı bir yaklaşım), dünya tarihi - peter haugen, stratejik ikna - jay heinrichs (tarihe yön vermiş kişiler ikna etme sanatı konusunda bize neler öğretebilirler?),akıl okuma sanatı - henrik fexeus, beden dili - allan & barbara pease, sınırlar - dr. henry cloud, dr. john townsend (hayatınızı kontrol etmek için ne zaman evet nasıl hayır demelisiniz?), insanları okumak - jo-ellan dimitrius, küçük ama önemli şeyler - tom peters (mükemmel'e ulaşmanın 163 yolu), 101 serisi (evren 101 - ekonomi 101 - anatomi 101-sanat 101-arkeoloji 101), diksiyon - güzel ve etkili konuşma sanatı - suna okur, bilinçaltının gücü - joseph murphy, 59 saniye - prof. richard wiseman (azıcık düşünün, çok şeyi değiştirin), alvin e. roth-kim neyi neden alır, haluk tatar-dikili ilişkiler, sam horn-30 adımda özgüven: cesaret, carmine gallo- ted gibi konuş, john lenihan-bilim iş başında, oktay sinanoğlu-bye bye türkçe, erk acarer-%100 istanbul-tarih, mekan ve sırlar, ilber ortaylı-bir ömür nasıl yaşanır, naom chomsk-geleceği kurgulamak, charles duhigg-alışkanlıkların gücü, james seghers-öfke kontrol rehberi, jo-ellan dimitrius-insanları okumak, turgut özakman-şu çılgın türkler, sinan akyüz-incir kuşları, dean koontz-istila, wilbur smith-11. yazıt, stephen king kitapları, dan brown-da vinci'nin şifresi, agatha christie-poirot araştırıyor, sherlock holmes serisi, ahmet ümit-istanbul hatırası, ayşe kulin-sevdalinka, sarah jio-yeşil deniz kabuğu, jojo mayes-senden önce bu, v.c.andrews-çatı, christian jacq-ramses serisi, vladimir bartol-fedailerin kalesi alamut, ann chamberlin-safiye sultan serisi, jean-christophe grangé-taş meclisi, çehov-bir devlet memurunun ölümü, aysun aslan uğur- anne ben leylek mi oldum, erol şadi erdinç- ittihat ve terakki, ali karakaya-işgal altında istanbul, caroline stoessinger-alicein dünyası, oya doğan-hadi ben kaçtım, chad orzel-köpeğinize kuantum fiziğini nasıl öğretirsiniz?, stephen hawking-zamanın kısa tarihi/zamanın en kısa tarihi, durmuş çalışkan-cezeri'nin olağanüstü makineleri, george basalla-teknolojinin evrimi, jared diamond-tüfek, mikrop ve çelik, halil inalcık-osmanlı ve avrupa, eric schmidt-google nasıl yönetiliyor?, clifford d. conner-halkın bilim tarihi, leonardo da vinci sanat ve bilim, margaret cheney-zamanın ötesindeki deha tesla, jheni osman-dünyayi değistiren 100 fikir, marcus chown-biraz kuantum’dan zarar gelmez, brent schlender, rick tetzeli-steve jobs olmak



bill gates'in tavsiye ettiği kitaplar

homo deus: yarının kısa bir tarihi – yuval noah harari, sapiens – yuval noah harari, enlightenment now – steven pinker, doğamızın daha iyi melekleri – steven pinker, altıncı yok oluş – elizabeth kolbert, düne kadar dünya – jared diamond, bolluk – peter h. diamandis ve steven kotler, çöküş – jared diamond, a full life – jimmy carter, the bully pulpit – doris kearns goodwin, leonardo da vinci – walter ısaacson, factfulness – hans rosling, everything happens for a reason – kate bowler, lincoln in the bardo – george saunders, origin story: a big history of everything – david christian, john brooks-iş dünyası maceraları, warren buffett-dansla işe gitmek, peter buffett-kendi hayatını kendin kur, einstein ile ay yürüyüşü, bir zamanlar amerika: neyi yanlış yaptık ve nasıl düzeltebiliriz?, randall munroe-farz edelim ki, darrell huff- istatistik ile nasıl yalan söylenir, nate silver-sinyal ve parazit, phil knight-ayakkabı gurusu, walter ısaacson- einstein, walter ısaacson- steve jobs, paul kalanithi-son nefes havaya karışmadan, andre agassi-açık, david brooks- karaktere giden yol, malcolm gladwell-outliers çizginin dışındakiler, carol s. dweck-aklını en doğru şekilde kullan, paul tough-çocuklar nasıl başarılı olur, atul gawande-checklist manifesto: işi doğru yapmanın basit bilimi, matt ridley-akılcı iyimser refahın evrimi, steven d. levitt-görünmeyeni düşünmek, daron acemoğlu- ulusların düşüşü, mark miodownik- eşyanın tabiatı, ed yong-mikrobiyota, siddartha mukherjee-tüm hastalıkların şahı, siddartha mukherjee-gen, angus deaton-büyük firar, katherine boo-sonsuz güzelliklerin ardında



mark zuckerberg'in tavsiye ettiği kitaplar

ibni haldun-mukaddime, daron acemoğlu-ulusların düşüşü, matt ridley-akılcı iyimser & refahın evrimi, henry kissinger-dünya düzeni, william james-dinsel deneyimin çeşitleri, ed catmull-yaratıcılık aş, harari-sapiens, thomas kuhn-bilimsel devrimlerin yapısı, matt ridley-genom bir türün yirmi üç bölümlük otobiyografisi, jon gertner-fikir fabrikası, cixin liu-üç cisim problemi, peter huber- orwell’in intikamı, michelle alexander-the new jim crow, daryl collins-portfolios of the poor (yoksulların pörtföyleri), henry m. paulson-dealing with china (çin’le başa çıkmak), david deutsch-the beginning of infinity (sonsuzluğun başlangıcı), steven pinker-the better angels of our nature (doğamızın iyi melekleri), moises naim-end of power (gücün sonu),eula biss-on immunity (bağışıklık), sudhir venkatesh-gang leader for a day (bir günlük çete lideri), iain m. banks-the player of games (oyunların oyuncusu), vaclav smil-energy: a beginner’s guide (enerji: yeni başlayanlar kılavuzu), michael suk-rational ritual (rasyonel ritüel)



warren buffett'in tavsiye ettiği kitaplar

“akıllı yatırımcı”, benjamin graham, “security analysis”, benjamin graham ve david l. dodd, “uncommon stocks and uncommon profits”, philip fisher, “stress test: reflections on financial crises”, tim geithner, “jack: straight from the gut”, jack welch, “the outsiders”, william thorndike jr., “the clash of the cultures”, john bogle, ” iş dünyası maceraları “, john brooks, “where are the customers’ yachts?”, fred schwed, “essays in persuasion”, john maynard, “the little book of common sense investing”, jack bogle, peter kaufman tarafından düzenlenen “poor charlie’s almanack”, “the most important thing illuminated”, howard marks, “dream big”, christiane correa, ”first a dream” , jim clayton ve bill retherford, “take on the street”, arthur levitt, ” nükleer terörizm – önlenebilir nihai felaket “, graham allison, “the making of the president”, theodore white, “limping on water”, phil beuth ve k. c. schulberg



murat bardakçı'nın tavsiye ettiği kitaplar

ibrahim kafesoğlu: türk milli kültürü, osman turan: selçuklular tarihi ve türk-islâm medeniyeti osman turan: selçuklular zamanında türkiye,faruk sümer: oğuzlar,ismail hakkı uzunçarşılı: osmanlı tarihi, 4 cilt, ismail hakkı uzunçarşılı: osmanlı saray teşkilatı, ismail hakkı uzunçarşılı: kapıkulu ocakları, ismail hakkı uzunçarşılı: osmanlı ilmiye teşkilatı, ismail hakkı uzunçarşılı: osmanlı merkez ve bahriye teşkilatı, ismail hami danişmend: izahlı osmanlı tarihi kronolojisi, halil inalcık: devlet-i aliyye, halil inalcık: osmanlı imparatorluğu, klasik çağ, halil inalcık: osmanlı imparatorluğu’nun sosyal ve ekonomik yapısı, nicolae jorga: osmanlı imparatorluğu tarihi, 5 cilt, abdülbaki gölpınarlı: 100 soruda tasavvuf, abdülbaki gölpınarlı: 100 soruda mezhepler ve tarikatlar, ilber ortaylı: imparatorluğun en uzun yüzyılı, erhan afyoncu: sorularla osmanlı imparatorluğu / 6 cilt, erhan afyoncu: osmanlı tarihi araştırma rehberi, refik halid karay-türkçenin tadı ve âhengi / memleket hikayeleri 9, tommaso bertele-venedik ve kostantiniyye tarihte osmanlı-venedik ilişkileri, sarkis srents-ermeni edebiyatı numuneleri 1913, nuh arslantaş-yahudilere göre hz. muhammed ve islâmiyet, lütfü akdoğan-krallar ve başkanlarla 50 yıl, necati gültepe-munzur'daki zorbaz, şadi aydın-türk klasik fars şiirinde sevgili, melih esen cengiz-bir osmanlı yazı, albert eckstein-bozkır çocuklarına bir umut, cahit kayra-masal&insandan önceki altın yıllar, hilal kazan-asırda sarayın sanatı himayesi, halil inalcık-şair ve patron, rene grousset-stepler imparatorluğu: attila, cengiz han, timur, pavel artemyeviç levaşov-esir bir rus diplomatın gözünden istanbul, adnan adıvar- tarih boyunca ilim ve din, adnan adıvar-osmanlılarda ilim, rızaeddin bin fahreddin- altın ordu ve kazan hanları, orhan koloğlu-türk korsanları, ali satan-ingiliz yıllık raporlarında türkiye, ilker başbuğ-mustafa kemal