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İşte Rus saldırısında ölen çocukların sayısı...

Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı açıklandı. Bununla birlikte, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 28 bin 500 asker, 203 uçak, 167 helikopter ve 1254 tankını kaybettiğini bildirdi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 13:21
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İşte Rus saldırısında ölen çocukların sayısı...

Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1828 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 171'inin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

RUS ORDUSU 28 BİN 500 ASKER KAYBETTİ

Diğer taraftan, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 28 bin 500 asker, 203 uçak, 167 helikopter ve 1254 tankını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından, Rus ordusunun 24 Şubat-19 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 28 bin 500 asker kaybettiği ve Ruslara ait 203 uçak, 167 helikopter, 1254 tank, 3 bin 63 zırhlı araç, 595 top, 199 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerinin 2 bin 157 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 455 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 103 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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