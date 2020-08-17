Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
5 bin TL için hapsi boyladı
5 bin TL için hapsi...
Yüzüne defalarca yumruk vurdu
Yüzüne defalarca yumruk vurdu
Mağusa Limanı'nda taksi içerisinde 3 Suriyeli tutuklandı
Mağusa Limanı'nda taksi içerisinde 3...
Tartıştığı ev arkadaşına şarap açacağını sapladı
Tartıştığı ev arkadaşına şarap açacağını...
Emaneti cebe attı
Emaneti cebe attı
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu Kararları
Kapat

İsveç devlet televizyonu çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

İsveç devlet televizyonu STV, çalışanlarından Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulamasını kurumsal telefonlarından silmelerini istedi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:28
579 Okunma
İsveç devlet televizyonu çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

SVT'den yapılan açıklamada, çalışanlardan, şirket e-postalarına erişim için kullanılan kurumsal telefonlarında TikTok uygulaması bulundurmamaları istendi.

TikTok uygulaması bulunduranların da uygulamayı silmesi talep edilen açıklamada, TikTok'un gereğinden fazla bilgi topladığı öne sürüldü.

ABD Senatosu TikTok'u indirmesini yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı

ABD Senatosu, hükümet çalışanlarının mobil cihazlarına Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u indirmesini yasaklayan yasa tasarısını geçen hafta onaylamıştı.

Anahtar Kelimeler:
İsveçTikTok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyun bağımlısı çocuk açlıktan hayatını kaybetti
Oyun bağımlısı çocuk açlıktan hayatını kaybetti
ABD'de 513 kişi daha koronavirüsten öldü
ABD'de 513 kişi daha koronavirüsten öldü
İran'da son 24 saatte 165 kişi daha koronavirüsten öldü
İran'da son 24 saatte 165 kişi daha koronavirüsten öldü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim