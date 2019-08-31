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İsveç Suriyeliler için otomatik iltica uygulamasını sonlandırıyor

İsveç, Suriyeli sığınmacılara otomatik iltica hakkı tanıyan göç yasasında yeni düzenlemeler yaptı. İsveç Göç Ajansı yasadaki yeni düzenlemeleri, iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'nin her bölgesinin aynı oranda tehlikeli olmadığını söyleyerek savundu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:23
İsveç Suriyeliler için otomatik iltica uygulamasını sonlandırıyor

İsveç Göç Ajansı'nda yapılan açıklamada Suriye'deki iç savaşın yoğunluğunun azalması sebebiyle İsveç'in Suriyeli yeni sığınmacılara otomatik olarak iltica hakkı tanımayacağı belirtildi.

Göç yasasında yapılan değişiklikle beraber İsveç'e iltica başvurusunda bulunacak olan Suriyeli sığınmacılara, Suriye'nin hangi bölgesinde geldikleri sorulacak.

Suriye'nin Halep, Rakka, İdlib, Humus, Hama ve Deyrizor kentlerinden gelen Suriyeli sığınmacılar, otomatik iltica uygulamasından yararlanmaya devam edecek.

Suriye'de rejimin kontrolünde olan başkent Şam, Latakya ve Tartus gibi güney kentlerden ve terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki kuzeydoğu bölgelerinden gelecek olan Suriyeli sığınmacılar otomatik iltica uygulamasından faydalanamayacak.

İsveç Göç Ajansı'nın Hukuk İşleri Dairesi Yöneticisi Fredrik Beijer, bundan böyle İsveç'e iltica başvurusunda bulunacak olanların bireysel sebeplerinin daha önemli olacağını söyledi.

Göç politikaları sebebiyle İsveç, Avrupa'nın sığınmacı dostu ülkelerinden biri olarak tanınıyor. İsveç, Avrupa Birliği'nde kişi başına en çok göçmen kabul eden ülke olarak biliniyor. Ülkede 2011 yılından bu yana 115 bin Suriyeli sığınmacıya iltica hakkı tanındı.

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