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İsveç'te evsizlik yüksek seviyede... Ülkede kriz

30 Kasım 2019 Cumartesi 14:17
İsveç'te evsizlik yüksek seviyede... Ülkede kriz

İsveç'te evsizlik sorunu artarken, çeşitli kaynaklardan gelen tahminler durumun daha da kötüye gittiğini gösteriyor.

Birçok tahmine göre İskandinav ülkesindeki tek bir işsiz kişi ülkeye 600 bin İsveç kronuna (63 bin dolar) mal olabilir ve belediyeler için bu rakam büyük bir kriz yaratabilir.

İsveç belediyelerinin evsizlik masraflarının keskin bir şekilde arttığı bildirildi.

Konut uzmanı Linda Johnsson “ekonomik ve sosyal kriz” uyarısı yaptı.

Gençler, düşük ve orta gelir seviyesindeki kişiler, ev fiyatlarının yüksekliğinden dolayı sıkıntı çekiyor. Evsizlik sorunu, bir ev sahibi olmak için yüklü miktarda borca girmeye zorluyor.

İsveç'te gençler, bekarlar ve yabancıların iş sahibi olmalarına rağmen düşük gelirli olmasına da sıkça rastlandığı bildirildi.

Avrupa Yoksullukla Mücadele Ağı'nın raporunda, birçok yaşlının aylık gelirinin 12 bin 100 İsveç kronu (bin 300 dolar) olduğu belirtildi.

Johnsson, gelecek yıl İsveç'in 570 bin nüfuslu en büyük ikinci kenti olan Göteborg'da 2700 göçmenin muhtemelen evsiz kalacağı öngörüsünde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
EvsizlikIşsizlikHaber
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