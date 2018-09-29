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İsveç'te İslam'a hakarete hapis cezası

Jönköping'de sosyal medyadan İslam'a hakaret eden kadına 3 ay hapis cezası verildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:01
İsveç'te İslam'a hakarete hapis cezası

İsveç'in Jönköping kentinde yaşayan 65 yaşındaki bir  kadın, sosyal medya hesabından İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle 3 ay hapis  cezasına çarptırıldı. 

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, bir kadının Facebook  hesabından yaptığı paylaşımda, İslam dinine hakaret ederken, "Müslümanların zeka  yaşının gelişmediği" yönünde ifadeler kullandığı kaydedildi.

Paylaşım nedeniyle hakkında ''nefret suçu'' işlediği gerekçesiyle dava  açılan kadın, Jönköping Mahkemesindeki yargılanmasında delil yetersizliği  gerekçesiyle suçsuz bulundu. Ancak mahkemenin kararını bozan Göta Yüksek  Mahkemesi, 8 defa İslam'a ve Müslümanlara hakaret ettiğine hükmettiği kadını  ''nefret suçundan" 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Isve.
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