İsveç'te Müslüman çocukların okulu kundaklandı

İsveç'in Örebro kentindeki okulun müdürü Hussein Aldaodi, İsveç devlet televizyonu SVT'ye kundaklama ile ilgili açıklama yaptı.

Aldaodi, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki kişinin okulu kundakladığını tespit ettiklerini ve görüntüyü polise verdiklerini söyledi.

"Görüntülerde maskeli iki kişi okulun alt kattaki camları kırıyor, içeri yanıcı maddeler atıyor. Sabahın erken saatlerde olması nedeniyle tek tesellimiz okulda hiç kimsenin bulunmamasıydı."

Okulda inceleme yapan polis soruşturma başlattı.