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İsveç, uçaklardan çevre vergisi almaya başladı

İsveç hükümeti, ülkedeki havalimanlarından kalkan uçaklardan bugünden itibaren kişi başına 6 ila 40 Euro çevre vergisi almaya başladığını duyurdu.

01 Nisan 2018 Pazar 21:03
İsveç, uçaklardan çevre vergisi almaya başladı

İsveç hükümeti, ülkedeki havalimanlarından kalkan uçaklardan bugünden itibaren kişi başına 6 ila 40 Euro çevre vergisi almaya başladığını duyurdu.

Tüketici Bakanlığının internet sayfasından yapılan açıklamada, uçakların karbon emisyonuyla hava kirliliğine yol açması nedeniyle İsveç'teki havalimanlarından kalkan uçaklardan, uzaklığa göre vergi alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere giden uçaklardan kişi başına yaklaşık 6, AB dışına ancak İsveç'e uzaklığı 6 bin kilometreyi aşmayan ülkelere giden uçaklardan kişi başına 25, 6 bin kilometreyi aşan bölgelere gidenlerden ise kişi başına 40 Euro alınacağı kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'ye giden uçaklardan da AB ülkelerindeki gibi kişi başına 6 Euroluk vergi tarifesinin uygulanacağı vurgulandı.

Yeni uygulama hakkında AA muhabirine açıklama yapan Türk Hava Yolları Stockholm Müdürü Bilal Arpacı, yeni düzenlemenin kendilerine iletildiğini ve bu aydan itibaren bu durumun bilet fiyatlarına yansıtıldığını söyledi.

SAS'TAN TEPKİ

Öte yandan, İskandinavya Havayolları (SAS) kanuna tepki gösterdi. SAS'tan yapılan açıklamada, yeni ek verginin milyonlarca İsveçlinin ekonomisini olumsuz etkileyeceği belirtildi. İsveçlilerin büyük bölümünün tatil amacıyla dünyanın uzak bölgelerini tercih ettiği vurgulanan açıklamada, şirket, uzak ülkelere yapacağı uçuşları Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a taşıma tehdidinde bulundu.

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