Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”
11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...

İsveçli eski Belediye Başkanı çöpçü oldu

İsveç’te eski Belediye Başkanı Ann-Sofie Hermansson siyasi kariyerini sonlandırmasının ardından yeni bir alana geçerek atık toplama şirketi Renova'nın çöp kamyonlarını kullanmaya başladı.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:29
23 Okunma
İsveçli eski Belediye Başkanı çöpçü oldu

İsveç’in en büyük ikinci şehri Gothenburg’un eski Belediye Başkanı Ann-Sofie Hermansson siyaseti bırakmasının ardından farklı bir alanı tercih etti.

Kariyerinde başarılı şirketlere danışmanlık yapan meslektaşlarının aksine Hermansson, geçtiğimiz günlerde bir çöp aracını park ederken görüntülendi. Hermansson, atık toplama şirketi Renova'nın çöp kamyonlarını sürüyor.

"KİRAYI ÖDEMEM LAZIM"

2018 yılına kadar Gothenburg Belediye Başkanlığı görevini yürüten 56 yaşındaki Hermansson genç yaşında babasının öğüdüyle aldığı geniş ticari araç ehliyetini seçtiği yeni yolda kullanıyor. “İnsanlar bazen bana burada ne işim olduğunu soruyor ama bu benim için iyi bir çözüm. Kirayı ödemem lazım" diyen Hermansson, günün sonunda epey yorgun olduğunu buna rağmen ama işini sevdiğini ve geceleri rahat uyuduğunu dile getirdi.

Siyasi hayatının oldukça yoğun geçtiğini sözlerine ekleyen Hermansson, “En azından kimse beni üzmüyor” ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
İsveçAnnSofie HermanssonRenova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japon bilim insanlarından Covid-19 araştırması: Virüsle oluşan antikor yetersiz kalabilir
Japon bilim insanlarından Covid-19 araştırması: Virüsle oluşan antikor yetersiz kalabilir
Pandemide yurt dışına seyahat: Peki nasıl?
Pandemide yurt dışına seyahat: Peki nasıl?
Meksikalı seri katilden kan donduran itiraf
Meksikalı seri katilden kan donduran itiraf
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim