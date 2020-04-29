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İsviçre'de 10 Yaş altı çocuklar artık büyükanne ve büyükbabalarına sarılabilir

İsviçreli yetkililer 10 yaş altı çocukların büyükanne ve büyükbabalarına sarılmalarının artık ‘güvenli olduğunu’ söyledi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:30
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İsviçre'de 10 Yaş altı çocuklar artık büyükanne ve büyükbabalarına sarılabilir

İsviçreli yetkililer 10 yaş altı çocukların büyükanne ve büyükbabalarına sarılmalarının artık ‘güvenli olduğunu’ söyledi.

Resmi tavsiyelerde değişikliğe giden İsviçre’de Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı hastalıklardan sorumlu yetkilisi Daniel Koch, bilim insanlarının, küçük çocukların virüs bulaştırmadıkları sonucuna vardıklarını ifade etti.

Ama bu görüşmelerin kısa olması gerektiği ve büyükanne ile büyükbabaların çocuk bakıcılığı yapmamaları gerektiği belirtildi.

İsviçre’de koronavirüs hakkında daha az bilgi mevcutken uygulanan tavsiye küçük çocuklar ile büyükanne ve büyükbabaları arasında mesafenin korunması yönündeydi.

Koch, “Küçük çocuklar koronavirüs kapmıyor ve virüsü bulaştırmıyor. Virüsü kapan reseptörleri yok” dedi.

Yeni tavsiye yalnızca herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen çocuklar için geçerli, yaşı daha ileri çocukların büyükanne ve büyükbabalarıyla mesafelerini koruması tavsiyesi ise hala geçerli.

İsviçre, Avrupa’da koronavirüs önlemlerini gevşeten ülkelerden bir tanesi.

Bu hafta bahçe malzemeleri satan merkezler, kuaförler açıldı. İki hafta içinde okullar ve gıda dışında satış yapan mağazalar açılacak.

Son Güncelleme: 29.04.2020 16:39
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