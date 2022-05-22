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İsyan etti

TikTok’ta “Miqhughes” kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın, Alaska uçuşu sırasında kıyafeti nedeniyle zor anlar yaşadığını anlattı. Miqhughes, bluzunun ve şortunun dekolteli olduğunu belirten uçuş görevlilerinin kendisini uçağa almamakla tehdit ettiğini iddia etti.

22 Mayıs 2022 Pazar 21:17
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İsyan etti

Sosyal medyada bir uçak yolculuğu sırasında yaşadığı ilginç anları anlatan Miqhughes, personelin kendisini göğüs dekoltesini ve bacaklarını örtmesi konusunda uyardığını dile getirdi. Alaska Havayollarına ait bir uçakta meydana gelen olayı takipçilerine anlatan Miqhughes, “Alaska Airlines, uçağa binmek istiyorsam 'kapatmak' zorunda olduğumu söyledi. Ben de ‘hayır’ dedim” notunu ekledi.

Dekolteli bir üst ve mini bir şortla uçağa binmek için transfer yerine geldiğini ifade eden Miqhughes, kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle kendisini sıradan çıkarttıklarını öne sürdü. Bluz dekoltesinin fazla olduğunu dile getiren uçuş personelinin kendisine dekoltesini kapatmaması durumunda uçağa binemeyeceğini söylediğini belirten Miqhughes’e sosyal medyadan destek yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları kıyafet prosedürünün saçma olduğunu belirtirken Miqhughes’i uygulamaya dahil olmadığı için tebrik ettiler.

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