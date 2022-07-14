İtalya Başbakan'ı Draghi'nin istifası kabul edilmedi

Draghi hükümetinin, ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı yaklaşık 23 milyar avro değerindeki ekonomik yardım paketine yönelik parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün yapılan oylamaya koalisyon ortağı M5S'nin katılmaması ülkede hükümet krizine yol açtı.

Senato'daki oylamada, söz konusu paket M5S'nin oyunu olmadan kabul edilmesine karşın, daha önce M5S’nin desteği olmadan hükümete liderlik etmeyeceğini açıklayan Başbakan Draghi, bugünkü sonucun ardından istifa kararı aldı.

Draghi, Senato’daki oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Sergio Matteralla ile yaklaşık bir saatlik görüşme gerçekleştirdikten sonra bakanlar kurulunu toplantıya çağırdı.

Başbakanlıktan edinilen bilgiye göre, Draghi, kabine toplantısında bakanlarına yaptığı konuşmada, "Bu akşam Cumhurbaşkanı Sergio Matteralla'ya istifamı vereceğimi size duyurmak isterim." dedi.

Draghi'nin, bakanlarına bugün parlamentodaki oylamanın siyasi açıdan çok anlam taşıdığını belirttiği ve hükümet kurulurken sağlanan ulusal birliğin artık bulunmadığını söylediği aktarıldı.

Başbakan Draghi, son günlerde siyasi partilerin kendisinden isteklerini karşılamaya çalıştığını ancak bugünkü oylama ile çabalarının yeterli olmadığını söylediği kaydedildi. Draghi'nin bakanlara çalışmaları için teşekkür ettiği bildirildi.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Kovid-19 salgının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti. Draghi hükümetine İtalyan parlamentosunda temsil edilen 10 siyasi parti destek veriyordu.