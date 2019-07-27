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İtalya Başbakanı'ndan "Libya'da askeri çözüme karşıyız" açıklaması

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:06
İtalya Başbakanı'ndan "Libya'da askeri çözüme karşıyız" açıklaması

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, iç karışıklıklar içindeki Libya’da her türlü askeri çözüme karşı olduklarını bildirdi. 

İtalya’nın dünya genelindeki büyükelçileri ve uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcilerinin katılımıyla başkent Roma’da önceki gün başlayan 13. Büyükelçiler Konferansı, dün Başbakan Conte ve Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi’nin konuşmalarıyla sona erdi.

Conte, Avrupa Birliği’nin (AB) ilerleme hızının değişmediğini ve yarım kalmış bir durumda olduğunu dile getirirken, "Bununla birlikte AB’nin giderek daha da vazgeçilmez olduğu ortada. Yeni seçilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bunun farkında gibi görünüyor ki Avrupa’da yeni yasama meclisi bunun kaçırılmaması için bir fırsat." dedi.

Conte, İtalya’nın Atlantik Paktı'ndan yana ve NATO’nun bir üyesi olduğunu ve bunun tartışma konusu olmadığını vurguladı.

İtalya Başbakanı, Akdeniz’in üzerinden komşuları olan Libya’daki iç karışıklıklara ilişkin, "Birleşmiş Milletler’in ara buluculuğunu ilgili tüm muhataplarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Mevcut çıkmaz durumda yıkıcı olduğu onaylanan her türlü askeri çözümü reddediyoruz." diye konuştu.

Giuseppe Conte, ABD Başkanı Donald Trump ile ilk kez buluştuğu geçen sene Kanada’da yapılan G7 Zirvesi’nden bu yana samimi ve verimli bir ilişki kurduğunu belirterek, "ABD Başkanını, her zaman İtalya’nın ihtiyaçları, öncelikleri ve meşru çıkarlarına yönelik özenli buldum." ifadesini kullandı.

Konuşmasında Rusya’ya da değinen Conte, "Rusya şu anda uluslararası güvenliğin ve istikrarın tehlikede olduğu her yerde merkezi bir oyuncu konumunda. Dolayısıyla krizlere çözüm bulmak için Moskova’yı göz ardı edemeyiz." dedi.
Başbakan, Avrupa’nın Rusya ve ABD arasındaki silahsızlanma görüşmelerinde seyirci olarak kalamayacağını da söyledi. 

Conte, Mısır’ın kendileri için stratejik ortak olmakla birlikte 2016 yılında bu ülkede öldürülen İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni için gerçeği aramayı ve adalet istemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Venezuela’daki durumu başından bu yana büyük bir özen ve endişeyle takip ettiklerini dile getiren İtalya Başbakanı, "İtalya, Venezuela’da taraflar arasında krizde siyasi, barışçıl ve demokratik bir çözüm ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için diyaloğu aktif biçimde teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi de konferanstaki konuşmasında, kendisine sık sık İtalya’nın bu dönem izole kalıp kalmadığının sorulduğunu belirterek, "Sorulması ve üzerinde durulması gereken bu değil, aksine AB’nin son derece bölünmüş halde olduğudur. Çünkü, karmaşık bir süreçten geçiyor. Paylaşma kapasitesi olan ve dayatmayan bir AB için çalışmalıyız. İtalya bu anlamda etkili olma arzusunu ortaya koymalıdır." ifadelerini kullandı. 

Bu arada, konferansta Başbakan Conte’nin konuşmasını yaptığı sırada bakanlıkta elektrikler kesildi. Conte, kesinti nedeniyle konuşmasına yaklaşık 10 dakika ara vermek zorunda kaldı.

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Giuseppe ConteLibyaAskeri çözümHaber
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