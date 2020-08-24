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İtalya, COVID-19 aşısının gönüllü deneylerine başladı

İtalya, kendi geliştirdiği COVID-19 aşısının gönüllü İtalyanlar üzerinde klinik deneylerine bugün başladı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:12
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İtalya, COVID-19 aşısının gönüllü deneylerine başladı

Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Sağlık Direktörü Francesco Vaia, basına yaptığı açıklamada, "Grad-CoV2" adını verdikleri aşının gönüllüler üzerindeki denemelerinin ilk aşamasına başladıklarını belirtti.

Vaia, "Bu aşamada, verilen dozun hastaya yan etkisi olup olmadığına bakılacak ve söz konusu dozun organizma içinde nötralize edilmesi gereken antikorlar üretebilme kapasitesi var mı ve viral replikasyonu durdurabiliyor mu, bunlar gözlemlenecek." dedi.

Francesco Vaia, aşının sonucunu öğrenmek için doz verilen deneklerin 12 hafta boyunca gözleneceğini, söz konusu çalışmanın toplamda 24 hafta süreceğini kaydetti.

Vaia, aşı deneylerini, 2'nci ve 3'üncü aşamada, virüsün yüksek şekilde yayıldığı Brezilya ve Meksika gibi yerlerde denemek istediklerini belirterek, "Her şey yolunda gider, bu denemeyi yıl içinde bitirirsek, şimdi hızlı ve başarılı olursak, bahara kadar ticari düzeyde kullanabileceğimiz aşıya sahip olabiliriz." ifadesini kullandı.

İlk dozu alan gönüllü 50 yaşında

Araştırma Bakanlığı Lazio Bölgesel Yönetimi ve Ulusal Araştırmalar Merkezi'nin 8 milyon euro kaynak ayırdığı aşı çalışmasına şu ana kadar 90 gönüllünün kayıt yaptırdığı öğrenildi.

Bugün ilk dozu alan gönüllünün 50 yaşında bir erkek olduğu ve yakın zamanda işi nedeniyle Basra Körfezi'ne gideceği için aşının üzerinde denenmesine izin verdiği basına yansıdı.

Yeni vaka sayıları iki gündür binin üzerinde

İtalya’da COVID-19 salgınında günlük yeni vaka sayıları, 2 gündür binin üzerinde seyrediyor. Ülkede, dün 1210, önceki gün ise 1071 yeni vaka kaydedildi.

La Repubblica gazetesinin haberinde, yeni vakaların yarısının tatilden dönenler olduğu, bu nedenle yoğun nüfuslu Lazio ve Lombardiya bölgelerinde vakalarda hızlı artış görüldüğü aktarıldı.

Yeni vakaların önemli bir bölümünün kaynak noktası olduğu belirtilen, popüler tatil beldesi Sardinya Adası'ndan dönenlere de liman ve havaalanlarında zorunlu test yapılmaya başlandı.

İtalya'da COVID-19 nedeniyle şubat ayından bu yana 35 bin 437 kişi yaşamını yitirdi. 

Anahtar Kelimeler:
ItalyaCOVID19 Aşısı
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