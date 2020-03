İtalya'da 175 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya’da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e yükseldi.

Yunanistan'da corona virüs nedeniyle üçüncü ölüm gerçekleşti.

Ülkede, 91 ve 67 yaşlarındaki iki kişi bugün hayatını kaybetti.

İran'da da, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi.

ABD'de ise yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakasından ölenlerin sayısı 49'a yükseldi.

İspanya'da virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 191'e yükselirken hızlı bir şekilde artan vaka sayısı beş bin 945 oldu. Fransa'da ise salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi. Ekvador'da da coronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.