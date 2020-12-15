Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...
4 gün daha poliste tutuklu kalacak
4 gün daha poliste tutuklu...
15 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
Flaş Haber
5'i yerel 8 pozitif vaka!
Kapat

İtalya'da 2020 yılında ölüm sayısı İkinci Dünya Savaşı seviyesinde

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü Başkanı Blangiard, ülkede 2020 yılında hayatını kaybedenlerin sayısının 700 bini aşacağını belirterek "Bu endişe verici bir değer çünkü İtalya'da en son İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında böyle bir şey olmuştu" dedi

15 Aralık 2020 Salı 17:15
514 Okunma
İtalya'da 2020 yılında ölüm sayısı İkinci Dünya Savaşı seviyesinde

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) Başkanı Gian Carlo Blangiardo, katıldığı bir televizyon programında, pandemiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

2020'nin henüz bitmediğini vurgulayan Blangiardo, "Ama makul bir değerlendirme, bizim bu yıl toplamda 700 bin ölüm eşiğini aşacağımızı gösteriyor. Bu endişe verici bir değer çünkü İtalya'da en son 1944'te böyle bir şey olmuştu. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında." diye konuştu.

Blangiardo, Kovid-19 salgını ve yol açtığı kayıpların da yıllık toplam ölü sayısına etkisi olacağına işaret ederek, "2019'da ülkede ölü sayısı 647 bin idi." ifadesini kullandı.

İtalya'da ilk yerleşik Kovid-19 vakasının 21 Şubat'ta resmen tespit edilmesiyle başlayan salgında, bugüne kadar 65 bin 11 kişi hayatını kaybetti.

İtalya, "Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19'u erkenden tespit edebilen akıllı yüzük geliştirildi
Covid-19'u erkenden tespit edebilen akıllı yüzük geliştirildi
Dünyanın en yalnız ayısı Jambolina Ukrayna'dan İsviçre'ye götürüldü
Dünyanın en yalnız ayısı Jambolina Ukrayna'dan İsviçre'ye götürüldü
ABD'de ikinci aşı onay aşamasında
ABD'de ikinci aşı onay aşamasında
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim