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İtalya'da 348 kişi koronavirüsten öldü

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 348 artarak, 75 bin 680 oldu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 18:59
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İtalya'da 348 kişi koronavirüsten öldü

İtalya Sağlık Bakanlığı  günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Ülkede son 24 saatte yapılan 77 bin 993 testte 10 bin 800 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 166 bin 244'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 570 bin 458'e ve yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 579'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 348 artarak 75 bin 680'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 206 artışla 1 milyon 520 bin 106 oldu.

Başbakanlık Acil Tedarik Komiserliği verilerine göre, 27 Aralık'ta COVID-19 aşılamasına başlayan İtalya'ya şu ana kadar 469 bin 950 doz aşı teslim edilirken, bugün öğlen itibariyle 118 bin 713 kişiye COVID-19 aşısı yapıldı.

Ülkede 27 Aralık'tan bu yana 105 bin 870 sağlık çalışanı aşılandı.

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