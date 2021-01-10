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İtalya'da 361 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 361 artarak 78 bin 755'e yükseldi.

10 Ocak 2021 Pazar 22:17
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İtalya'da 361 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalya Sağlık Bakanlığı günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerini açıkladı.

Son 24 saatte 18 bin 627 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Testlerin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,3 oldu.

Vaka sayısı 2 milyon 276 bin 491'e çıktı

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 276 bin 491'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 579 bin 932'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 615'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 361 artarak 78 bin 755'e, iyileşenlerin sayısı 11 bin 174 artışla 1 milyon 617 bin 804'e çıktı.

"Bütün İtalyanları sonbahara kadar aşılayabileceğiz"

COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, son güncellenen verilere göre aşılananların sayısı 589 bin 798’e ulaştı.

Aşıların ülke genelinde dağıtımından sorumlu Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, Rai3 kanalına yaptığı açıklamada, "Aşı olmak isteyen bütün İtalyanları sonbahara kadar aşılayabileceğiz" dedi.  

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