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İtalya'da 415 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 415 artarak 69 bin 214 oldu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:27
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İtalya'da 415 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalya Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Son 24 saatte 10 bin 872 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Ülkede dünden bugüne yapılan testlerin pozitiflik oranı yüzde 12,3'e çıktı.

Salgının başından beri geçen 10 aylık sürede toplam vaka sayısı ise 1 milyon 964 bin 54'e ulaştı.

Aktif COVID-19 hasta sayısı 613 bin 582'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 731'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 415 artarak 69 bin 214'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 632 artarak, 1 milyon 281 bin 258 oldu.

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