İtalya'da bilanço ağırlaşıyor: 148 ölü

Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 95 bini geçti, 3 bin 303 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İtalya'da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi. İtalya'da bugün kaydedilen 41 ölü sayısı şu ana kadar kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu. Corona virüs (Covid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, İngiltere ve İsviçre'de corona virüs kaynaklı ilk can kayıpları yaşandı. Suudi Arabistan, korona virüs vakalarının artması nedeniyle Kabe’ye ziyaretleri durdurdu. Diğer taraftan, yeni tip corona virüsün (Covid-19) iki farklı mutasyonu tespit edildi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 148'E YÜKSELDİ

İtalya'da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi.

Ülkede, patlak veren Covid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün kaydedilen 48 ölüm, son iki haftadır devam eden acil durumda, şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Ülkede mevcut vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Corona virüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtildi.

OKULLARA VİRÜS TATİLİ İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile tüm üniversitelerde eğitim-öğretime yarından itibaren 15 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı. Corona virüs salgınından en çok etkilenen Kuzey İtalya'da bazı eğitim kurumları 10 gün önce kapatılmıştı.

CORONA VİRÜS VAKALARI ARTIYOR

YUNANİSTAN'DA VAKA SAYISI 31'E YÜKSELDİ

'de ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı artıyor. Azerbaycan'da yeni tip Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 6'ya yükseldi. Covid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, İran'dan Azerbaycan'a geçen 3 kişide virüse rastlandığı bildirildi.Azerbaycan'da daha önce de 1'i Rusya, 2'si Azerbaycan vatandaşı 3 kişide Covid-19 virüsü tespit edilmişti.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Sotiris Çiodras, yaptığı açıklamada, Patras kentinde 1 kişide ve İsrail’e seyahat eden bir gruptaki 21 kişide virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 31’e yükseldiğini açıkladı. Çiodras, hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

HUBEY'DEKİ GEÇİCİ HASTANELER KAPATILIYOR

Covid-19 salgınının merkez üssü durumundaki Hubey eyaletinde normal hastanelerde kapasite yetersizliği nedeniyle kurulan 16 geçici hastanenin tedricen kapatılacağı açıklanmıştı. Karar sergi salonları, spor salonları ve çeşitli binalardan dönüştürülen ve yatak kapasitesi 5 bini bulan geçici hastaneyi kapsarken, ülkede son haftalarda Hubey başta olmak üzere yeni vaka, şüpheli vaka sayısında ciddi oranda azalmanın bunda etkili olduğu aktarılmıştı.

BATI ŞERİA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL

Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında corona virüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.

SUUDİ ARABİSTAN KABE ZİYARETLERİNİ DURDURUDU

Suudi Arabistan, corona virüs vakalarının artması nedeniyle Kâbe’ye ziyaretleri durdurdu. Suudi yetkililer tedbir için dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirterek çalışmaların ardından Kabe’nin yeniden açılacağını belirtti.