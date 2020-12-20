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İtalya'da bir günde 352 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 352 artarak 68 bin 799'a yükseldi.

20 Aralık 2020 Pazar 21:07
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İtalya'da bir günde 352 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 104 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Ülkede bugün yapılan testlerde pozitiflik oranı ise yüzde 11 oldu.

Salgının başladığı şubattan beri ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1 milyon 953 bin 185'e çıktı.

Aktif COVID-19 aktif hasta sayısı bugünkü artışla 622 bin 760 oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 743'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 352 artarak, 68 bin 799'a yükseldi. Salgının ikinci dalgasında, günlük ölü sayısı, 9 Kasım'dan beri ilk kez bu kadar düştü.

İyileşenlerin sayısı ise 12 bin 156 artarak, 1 milyon 261 bin 626'ya ulaştı.

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