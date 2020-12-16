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İtalya'da bir günde 680 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 680 artarak 66 bin 537 oldu.

16 Aralık 2020 Çarşamba 18:54
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İtalya'da bir günde 680 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 17 bin 572 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 888 bin 144'e ulaştı.

Aktif COVID-19 hasta sayısı 645 bin 706'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 926'ya geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 680 artarak 66 bin 537'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 34 bin 495 artarak 1 milyon 175 bin 901 oldu.

İtalya'da Noel ve yılbaşı önlemleri görüşülüyor

Başbakan Giuseppe Conte, koalisyon ortakları ve bölge yöneticileri ile Noel ve yılbaşı tatilinde alınabilecek ek önlemleri görüşüyor.

İtalyan basınındaki haberlerde, ocak ayında salgında 3. dalgayla karşı karşıya kalmamak için, ülke genelinde 6 Ocak'a kadar daha sıkı tedbirler alınmasının hükümetin gündeminde olduğu bilgisi verildi. 

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