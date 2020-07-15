Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kar maskesi takıp dövdüler
Kar maskesi takıp dövdüler
Parkta çıkan kavga mahkemede son buldu
Parkta çıkan kavga mahkemede son...
Saçından tutup yerde sürükledi
Saçından tutup yerde sürükledi
“Bu işi namusum ve şerim için yaptım"
“Bu işi namusum ve şerim...
Önünü kesip darp ettiler
Önünü kesip darp ettiler

İtalya'da can kaybı 35 bine yaklaştı

İtalya'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 34 bin 997'ye yükseldi.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 20:53
466 Okunma
İtalya'da can kaybı 35 bine yaklaştı

İtalya'da yaklaşık 5 aydır süren COVID-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığınca açıklandı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 426'lık düşüşle 12 bin 493'e geriledi. Bugüne kadar COVID-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 506 oldu. Son 24 saatte 162 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı, bugün 575’lik artışla 196 bin 16’ya çıktı. COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 13 artarak 34 bin 997’ye yükseldi. Ülke genelinde bugüne kadar, 6 milyon 53 bin 60 test yapıldı.

Öte yandan, ülkede 93 bin 236 ile en çok COVID-19 vakası ve 16 bin 575 ile "en çok ölümünün yaşandığı" Lombardiya bölgesinde, bugünden itibaren açık havada maske takma zorunluluğunun, sosyal mesafeye uymak koşuluyla kaldırıldığı açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
ItalyaKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 61'e yükseldi
Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 61'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bini geçti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bini geçti
2100 itibarıyla 23 ülkenin nüfusu yarıya düşebilir
2100 itibarıyla 23 ülkenin nüfusu yarıya düşebilir
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim