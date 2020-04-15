İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi

Avrupa'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 84 bini, bu zamana kadarki vaka sayısı 1 milyonu aştı. Salgınla mücadele sürerken, iyileşenlerin sayısındaki artış umut veriyor.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da, son 24 saatte yaklaşık 962 kişi hastalığı yenmeyi başardı. Böylece ülkede toplam iyileşen sayısı 38 bin 92'ye yükseldi.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı 105 bin 418 ‘e ulaştı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısı 165 bin 155’ e çıktı.