Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi

Dünyada koronavirüs salgınında can kayıplarının üçte ikisi Avrupa'da yaşandı. Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da bir günde 578 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 21 bin 645'e yükseldi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 20:00
917 Okunma
İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi

Avrupa'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 84 bini, bu zamana kadarki vaka sayısı 1 milyonu aştı. Salgınla mücadele sürerken, iyileşenlerin sayısındaki artış umut veriyor. 

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da, son 24 saatte yaklaşık 962 kişi hastalığı yenmeyi başardı. Böylece ülkede toplam iyileşen sayısı 38 bin 92'ye yükseldi.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı 105 bin 418 ‘e ulaştı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısı 165 bin 155’ e çıktı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsItalyaCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de 24 saatte 2 bin 410 ölüm
ABD'de 24 saatte 2 bin 410 ölüm
İngiltere'de son 24 saatte 761 kişi koronavirüsten öldü
İngiltere'de son 24 saatte 761 kişi koronavirüsten öldü
Bilim insanları: Sosyal mesafe 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli
Bilim insanları: Sosyal mesafe 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim