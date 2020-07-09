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İtalya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 926'ya yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 34 bin 926'ya yükseldi.

09 Temmuz 2020 Perşembe 19:05
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İtalya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 926'ya yükseldi

İtalya Sağlık Bakanlığı 4 aydır devam eden COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 13 bin 459’a geriledi. Bugüne kadar COVID-19 bulaşanların toplam sayısı ise 242 bin 363’e ulaştı. Son 24 saatte 229 yeni vaka kaydedildi. İyileşenlerin sayısı bugün 338’lik artışla 193.978’e çıktı.

COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 12 daha artarak 34 bin 926’ya yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 5 milyon 806 bin 668 test yapıldı.

İçişleri Bakanı'ndan "sosyal patlama olabilir" uyarısı

İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, RAI3'te katıldığı programda, ülkeyi ciddi şekilde etkileyen COVID-19 salgınının ekonomideki etkilerinin sonbaharda göstermeye başlayacağı konusunda uyardı.

Bakan Lamorgese, salgının yol açtığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle toplumda sosyal patlamalar olabileceğine işaret ederek, "Eylül ve ekim ayında bu ciddi ekonomik kriz döneminin sonuçlarını göreceğiz" dedi.

Kimi vatandaşın dükkanları kapalı olduğu için günlük ihtiyacını dahi karşılamakta güçlük çektiğini aktaran bakan, "Hükümet, bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli tüm girişimleri yaptı ancak, güvenlik güçlerine yönelik şiddet olma riskini görüyorum" diye konuştu.

COVID-19 salgını dolayısıyla yapılan farklı tahminlerde İtalyan ekonomisinin bu yıl yüzde 12 ile 13 arasında küçülmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
ItalyaKoronavirüs
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