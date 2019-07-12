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İtalya'da 'fiziksel kusurları olmayan adaylar' arayan dünyanın faal en eski opera evine tepki

İtalya'nın önemli opera evlerinden Napoli'deki San Carlo Tiyatrosu, basın sorumlusu pozisyonu için açılan bir iş ilanında "fiziksel kusurları olmayan" adaylar aradığını yazınca tepkiyle karşılaştı.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:28
İtalya'da 'fiziksel kusurları olmayan adaylar' arayan dünyanın faal en eski opera evine tepki

Dünyanın halen faal en eski opera evi olarak bilinen San Carlo Tiyatrosu, "basın sorumlusu" ilanında kullandığı ifadeler yüzünden basından, sosyal medyadan ve sendikalardan eleştiri aldı.

İlanda uygun adayların nitelikleri sıralanırken, 18 yaşını doldurmuş olmaları, İtalya ve AB vatandaşı değillerse çalışma iznine sahip olmaları gerektiği belirtildikten sonra görevlerini yerine getirebilmeleri için "fiziksel olarak formda olmaları ve defo ya da kusurlara sahip olmamaları" gerektiği de ekleniyor.

Sosyal medyada ve basında yayılan ilan eleştirilere neden olurken, sendikalardan da sert tepki çekti.

Gazeteciler Sendikası: İlan geri çekilsin

Napoli'nin içinde yer aldığı Campania Bölgesi Üniter Gazeteciler Sendikası, ilanın anayasayı ihlal ettiğini belirtti ve geri çekilmesini istedi.

Sendika Genel Sekreteri Claudio Silvestri, ilanda birçok hata ve ayrımcılık örneği bulunduğunu söyledi.

Silvestri, "En vahimi ve en inanılmaz ayrımcılık örneği ise San Carlo'nun başvuruları "fiziksel olarak formda olan, ofiste ve dışında öngörülen görevlerin tam ve koşulsuz olarak yerine getirilmesinin önüne geçebilecek defo ya da kusurlara sahip olmayan adaylarla" sınırlı tutması. "Defo ya da kusurlara sahip olmayan" mı? Nedir bu, bir tür ırk ıslahı mı? San Carlo'da Aryan ırkından ya da Roberto Bolle'ye benzeyen bir basın görevlisi mi arıyorlar?" diye tepki gösterdi.

'Hata varsa özür dileriz'

Tepkiler üzerine San Carlo Tiyatrosu'nda görevli bakanlık denetmeni Rosanna Purchia, eleştirilere neden olan ifadelerin inceleneceğini ve "hata varsa özür dileyip düzeltme yapılacağını" söyledi.

Purchia, "Anayasal hakları ve fırsat eşitliği ilkesini ihlal etmişsek hatamızı kabul edip geri adım atarız" dedi.

Öte yandan İtalyan basını, bu ilanın San Carlo'nun ilk "gafı" olmadığını hatırlattı.

2015'te de yine basın ofisi için verilen bir iş ilanında adayların "doğuştan gelen bir nezaketle donatılmış olması" isteniyordu.

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