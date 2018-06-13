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İtalya'da Fransa'nın Roma Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi'nin, Fransa'nın Roma Büyükelçisi Christian Masset'i bakanlığa çağırdığı bildirildi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 12:38
İtalya'da Fransa'nın Roma Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Fransa'nın Roma Büyükelçisi Christian Masset, Fransa'nın, 629 göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu gemisi Aquarius'a İtalya tarafından limana geliş izni verilmemesiyle ilgili eleştirileri nedeniyle İtalya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi'nin, Fransa'nın Roma Büyükelçisi Christian Masset'i bakanlığa çağırdığı bildirildi.

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Açıklamada, "Dün, Paris'te Aquarius meselesiyle ilgili yapılan açıklamaların ardından Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Enzo Moavero Milanesi, bu sabah Fransa'nın İtalya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştır." ifadesi kullanıldı. 

Fransa, İtalya'nın hafta sonu kurtarılan 629 kaçak göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin gemisine limana geliş izni vermemesini eleştirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya’nın bu davranışını "gülünç ve sorumsuzluk örneği" şeklinde tanımlamıştı. Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü de İtalyan'ın göç politikası hakkında "mide bulandırıcı" ifadelerine yer vermişti. 

Bunun ardından dün İtalya Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Fransa'ya "Fransa’dan Aquarius meselesiyle ilgili yapılan açıklamalar hayret verici ve gerçekten ne olduğuyla alakalı ciddi bir bilgi eksikliğinin göstergesi. İtalya, göç meselelerinde her zaman sırtını dönmeyi tercih etmiş ülkelerden riyakar dersler almayı kabul edemez." yanıtı verilmişti.
 

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