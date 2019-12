İtalya'da ırkçılık karşıtı kampanyada maymun resmi kullanan Birinci Lig yönetimi tepki çekti

"Irkçılığa hayır" kampanyası için hazırlanan afişler Pazartesi günü Serie A'nın Milano'daki genel merkezinde tanıtıldı. Maymun çizimleriyle tanınan sanatçı Simone Fugazzotto'nun hazırladığı afişlerde üç farklı maymun türü görülüyor.

Simone Fugazzatto, "biri Batılı, biri Asyalı ve biri de siyah bir maymunu" resmettiğini belirtti ve bu tasarımla "eşitlik ve kardeşlik" mesajı vermeyi amaçladığını söyledi.

Fugazzotto "futbolda maymun sözcüğüne sansür uygulamak yerine bu kavramı tersine çevirip nihayetinde hepimizin maymun olduğu" mesajını vermeyi amaçladığını belirtti.

Ancak Serie A ırkçılıkla mücadele amaçlı bir kampanyada ırkçı söylemlerde kullanılan bir imgeyi yineleyen çizimlere yer verince, tepki çekti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Bu şaka mı?", "Hiçbir şey anlamamışsınız", "Irkçılık karşıtı kampanyada ırkçı afişler" ve "Bu ancak İtalya'da olabilir" gibi eleştiriler yer aldı.

'Hastalıklı bir şakaya benziyor'

Futbolda ırkçılığa ve homofobiye karşı mücadele eden Fare Network isimli oluşum da, "İtalyan futbolu bir kez daha dünyayı hayretler içinde bırakıyor. Serie A'nın ne düşündüğünü anlamak zor" şeklinde bir açıklama yaptı.

Organizasyondan yapılan açıklamada kampanya afişleri "hastalıklı bir şakaya benziyor" diye eleştirildi.

Futbol dünyasında ayrımcılık karşıtı kampanyalar yürüten Kick It Out kuruluşu da "Serie A'nın ırkçılık karşıtı kampanyada maymun kullanması tamamen yakışıksız, her türlü iyi niyeti baltalıyor" dedi.

Serie A'nın kampanyasına Roma kulübü de tepki gösterdi.

Roma'dan yapılan açıklamada, "Serie A'nın ırkçılık karşıtı kampanyasında maymun çizimlerinin kullanıldığını görmek bizi çok şaşırttı. Ligin ırkçılıkla mücadele etmek istediğini biliyoruz ama bunun için izlenmesi gereken yolun bu olduğuna inanmıyoruz" denildi.

Ortak bildiri yayımlamışlardı

Serie A, İtalya'da birinci lig maçlarındaki ırkçı tezahüratlar da dahil olmak, üzere stadyumlardaki ırkçılıkla mücadele amacıyla son haftalarda girişimlerde bulunuyordu.

Ligdeki tüm kulüpler adına geçen ay, "Irkçılığa karşı birlikte" başlıklı bir ortak bildiri yayımlanmıştı. Bildiride, "İtalyan stadyumlarında ciddi bir ırkçılık sorunu olduğunu ve son yıllarda bu sorunla belki yeterince mücadele etmediğimizi kabul etmeliyiz. Kapsayıcı, evrensel ve adil bir İtalyan futbolu için hep birlikteyiz. Irkçılığa 'HAYIR' demek için hep birlikteyiz" deniliyordu.

Serie A ekiplerinden Inter oyuncusu Romelu Lukaku ve Brescia oyuncusu Mario Balotelli son aylarda stadyumlarda ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı.

Bu ay başında da, ülkenin en önemli spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Inter-Roma maçı öncesi iki takımın oyuncuları Romelu Lukaku ile Chris Smalling'in fotoğraflarını "Kara Cuma" manşetiyle yayımlayınca ırkçılık tartışmalarının odağına yerleşmişti.

Corriere dello Sport'un tepki çeken manşeti üzerine Roma ve AC Milan kulüpleri, gazetenin yıl sonuna kadar bu iki kulübün antrenman tesislerine ve medya etkinliklerine alınmamasına karar vermişti.