İtalya'da koronavirüs önlemleri artırılıyor

Başbakan Conte, İspanya, Fransa ve Büyük Britanya gibi ülkelerde vaka sayılarının 1 milyonu geçtiğine işaret ederek İtalya'da da durumun son haftalarda kötüleştiğini belirtti.

Salgında dördüncü tip bir senaryoya geçtiklerini dile getiren Conte, "Salgının evrimi son derece endişe verici boyutta. Cuma günkü son rapor ve bazı bölgelerdeki kritik durum doğrultusunda yayılmayı düşürmek için ihtiyatlı şekilde müdahale etmek zorunda kaldık." dedi.

Detayları paylaşılan yeni başbakanlık kararnamesine göre, ülke genelindeki tüm müze ve sergiler kapanacak, AVM’ler hafta sonu ve tatil günleri kapanacak, ortaokullarda uzaktan eğitime geçilecek, bingo ve bahis gibi oyun salonları kapanacak, toplu taşıma araçları yarı kapasiteyle hizmet verecek.

Bu önlemlere ek olarak, yayılma riski yüksek bölgelere yönelik iş, eğitim ve sağlık ihtiyaçları dışında gidiş-dönüş seyahatlere sınırlama getirilecek.

Yeni önlemler 4 Kasım Çarşamba gününe kadar uygulamaya konulacak.