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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bini geçti

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 19:56
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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bini geçti

Avrupa ülkelerinde koronavirüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 681 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 15 bin 362'ye yükseldiği açıklandı.

Salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıktığı ülkede 4 bin 805 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 124 bin 632'ye yükseldiği bildirildi.

Ölü ve vaka sayılarında düşüş eğiliminin gözlendiği ülkede dün 766 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan korona virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, 10 Mart'ta ilan edilen karantinanın 13 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
ItalyaKoronavirüsKovid-19
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