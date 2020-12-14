İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 65 bini aştı

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 30 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 855 bin 737'ye yükseldi.

Aktif COVID-19 hasta sayısı 675 bin 109, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 95 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 491 artarak 65 bin 11'e çıktı.İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 456 artarak 1 milyon 115 bin 617 oldu.

Bu arada, vaka sayılarının önceki haftalara göre düşmesiyle çoğu bölgede tedbirler gevşetilirken, özellikle hafta sonu kent merkezlerindeki yoğunluk uzmanları endişelendirdi.