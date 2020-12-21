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İtalya'da koronavirüsün daha bulaşıcı türüne sahip bir hastaya rastlandı

İtalya'ya İngiltere'den gelen bir yolcuda, koronavirüsün daha bulaşıcı türüne sahip bir hasta tespit edildi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 09:01
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İtalya'da koronavirüsün daha bulaşıcı türüne sahip bir hastaya rastlandı

İtalya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Celio Askeri Polikliniği Bilimsel Departmanı'nın, kısa süre önce İngiltere'den Roma'ya gelen bir hastada yaptığı test ve tetkikler sonucunda, İngiltere'de son haftalarda tespit edilen "Covid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipine" rastlandı.

Söz konusu hastanın, son birkaç gün içinde İngiltere'den başkent Roma'nın Fiumicino Havaalanı'na geldiği ve bu durum nedeniyle beraberindeki kişiyle tecrit altına alındığı, temaslı oldukları kişilere de İtalya Sağlık Bakanlığının belirlediği prosedürlerin uygulandığı belirtildi.

Bu arada, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü dolayısıyla yeni bir kararname imzalayarak, İngiltere ile İtalya arasındaki uçuşları 6 Ocak'a kadar durdurdu.

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