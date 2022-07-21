İtalya'da siyasi kriz...

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkamı Sergio Mattarella ve üç koalisyon partisinin hükümetine verdiği desteği geri çekmesinin ardından Matteralla'yı niyetiyle ilgili bilgilendireceğini açıkladı.

Siyasi kaynaklar, Draghi'nin istifa edeceğini ve Ekim ayında erken seçimlerin önünü açacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?



İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), hükümetin aileler ve işletmeler için hazırladığı ekonomik yardım paketinin parlamentodaki oylamasına katılmama kararı alması siyasi krize neden oldu.

Draghi Hükümeti'nin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı ekonomik yardım paketine yönelik parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün yapılacak oylama öncesi İtalyan siyasetinde tansiyon yükseldi.



Söz konusu paketi, bir süredir eleştiren ve aileler için ayrılan desteği yeterli bulmayan M5S lideri Giuseppe Conte, parti grubuyla yaptığı görüşme sonrasında, Senato'daki oylamaya katılmayacaklarını açıkladı.



Draghi'den pakette bazı iyileştirmeler yapmasını istediklerini hatırlatan Conte, "Ülke, uçurumun eşiğinde. Biz, acil durumlar karşısında hükümete baskı yapan tek partiyiz. Farklı bir aşamaya geçmek lazım. Draghi'nin açıklamaları yeterli değil. Oylamaya katılmayacağız." ifadelerini kullandı.



Conte, yapıcı katkı için diyaloğa açık oldukları mesajını verdi.