İtalya'da son 24 saatte 18 bin 20 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında vakalar artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 121 bin 275 testte 18 bin 20 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 220 bin 361'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 414 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 77 bin 291’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 15 bin 659 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 571 bin 55'e yükseldiğini ifade etti. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 16 kişi artarak yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 587'ye yükseldi.



9 bölgede yoğun bakım üniteleri alarm veriyor

İtalya'da 9 bölgede Sağlık Bakanlığı'nın kritik olarak belirlediği yoğun bakım hasta oranının aşıldığı açıklandı. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Veneto ile Bolzano ve Trento özerk bölgelerinde yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastalarının tüm yoğun bakım kapasitesine oranının, bakanlığın Nisan ayında belirlediği kritik yüzde 30 barajını aştığı belirtildi.