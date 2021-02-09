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İtalya'da son 24 saatte 422 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 422 artarak 92 bin 2 oldu. Toplam vaka sayısı 2 milyon 655 bin 319'a ulaştı.

09 Şubat 2021 Salı 21:58
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İtalya'da son 24 saatte 422 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 630 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Dünden bugüne yapılan testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 3,9 oldu.

Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 655 bin 319'a ulaşırken aktif COVID-19 hasta sayısı 413 bin 967'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 422 artışla 92 bin 2'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 15 bin 827 artışla 2 milyon 149 bin 350'ye ulaştı.

Aşılananların sayısı 2 milyon 659 bin 849 oldu

Bu arada, COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 659 bin 849 oldu. Aşılananların 1 milyon 194 bin 795'inin ikinci dozu alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

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