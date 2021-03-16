Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler

İtalya'da son 24 saatte 502 can kaybı

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 502 artarak 103 bin 1'e çıktı. Toplam vaka sayısı 3 milyon 258 bin 770'e ulaştı.

16 Mart 2021 Salı 20:53
318 Okunma
İtalya'da son 24 saatte 502 can kaybı

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 369 bin 375 testte 20 bin 396 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda toplam vaka sayısı 3 milyon 258 bin 770'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 536 bin 115’e, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 256'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 502 artarak 103 bin 1'e çıktı. Günlük ölü sayısı 26 Ocak'tan (541) bu yana ilk kez 500 eşiğinin üzerinde kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 116 artışla 2 milyon 619 bin 654'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 6 milyon 883 bin 378 oldu. Aşılananların 2 milyon 70 bin 825'ini ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ultrason dalgaları virüse zarar verebilir
Ultrason dalgaları virüse zarar verebilir
İngiltere'de son 24 saatte 110 can kaybı
İngiltere'de son 24 saatte 110 can kaybı
İngiltere, yeni güvenlik stratejisinde Rusya'yı 'aktif tehdit' Çin'i 'sistemik zorluk' olarak tanımladı
İngiltere, yeni güvenlik stratejisinde Rusya'yı 'aktif tehdit' Çin'i 'sistemik zorluk' olarak tanımladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim