İtalya'da son 24 saatte 603 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 497 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Ülkede salgının etkisini gösterdiği Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 2 milyon 400 bin 598'e ulaştı. Aktif hasta sayısı 535 bin 524'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 487'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 603 artışla 83 bin 157'ye, iyileşenlerin sayısı 21 bin 428 artışla 1 milyon 781 bin 917'ye çıktı.

COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, şimdiye kadar aşılananların sayısı 1 milyon 197 bin 913 oldu.