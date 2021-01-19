Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk attı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk...
Ademgil ve Mattheou mahkemeye çıkarıldı
Ademgil ve Mattheou mahkemeye çıkarıldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Zanlı 4 gün poliste tutuklu kalacak
Zanlı 4 gün poliste tutuklu...
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
11'i yerel 14 pozitif vaka
Kapat

İtalya'da son 24 saatte 603 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 603 artarak 83 bin 157 oldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 400 bin 598’e yükseldi.

19 Ocak 2021 Salı 21:16
313 Okunma
İtalya'da son 24 saatte 603 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 497 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Ülkede salgının etkisini gösterdiği Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 2 milyon 400 bin 598'e ulaştı. Aktif hasta sayısı 535 bin 524'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 487'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 603 artışla 83 bin 157'ye, iyileşenlerin sayısı 21 bin 428 artışla 1 milyon 781 bin 917'ye çıktı.

COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, şimdiye kadar aşılananların sayısı 1 milyon 197 bin 913 oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
Birleşik Krallık: Nüfusun en az yüzde 10'u COVID-19'u atlattı
Birleşik Krallık: Nüfusun en az yüzde 10'u COVID-19'u atlattı
Çöle kar yağdı
Çöle kar yağdı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim