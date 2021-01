İtalya'da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 616 can kaybı

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 616 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 79 bin 819’a yükseldi.

İtalya’da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 141 bin 641 testte 14 bin 242 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 303 bin 263’e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 616 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 79 bin 819’a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 19 bin 565 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 570 bin 40’a gerilediğini ifade etti.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 6 kişi daha azalması ile yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 636’ya geriledi. Testlerdeki pozitiflik oranı düne göre 13,6’dan yüzde 10,05'e düştü.



470 bin doz Moderna aşısı Roma'ya ulaştı

İtalya'nın başkenti Roma’ya Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 470 bin dozluk ilk sevkiyatı ulaştı. Sağlık Yüksek Kurumu'na teslim edilen aşılar daha sonra ihtiyaç sayısına göre bölgelere dağıtılacak. İtalya'da bugüne kadar Pfizer-Biontech aşıları ile 731 bin 539 kişi aşılanırken, aşı yapılanların 578 bin 625'ini sağlık çalışanları oluşturuyor.