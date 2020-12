İtalya'da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 628 ölüm

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 628 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 69 bin 842’ye yükseldi.



İtalya’da korona virüs salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 166 bin 205 testte 13 bin 318 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 977 bin 370’e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 628 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 69 bin 842’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 20 bin 315 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 605 bin 995’e gerilediğini ifade etti.



Aşıların dağıtımı için ordu devrede

İtalya'da ilk doz Pfizer-Biontech aşılarının 24 Aralık'ta ulaşacağı ve ilk etapta Lazzaro Spallanzi Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Ensütitüsü’nde depolanacağı açıklandı. Aşıların korunması için ordunun görev yapacağı ve daha sonra 21 farklı noktaya sevk edileceği belirtildi. Enstitü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilk 5 doz aşının enstitüde çalışan sağlık görevlilerine yapılacağı duyuruldu.