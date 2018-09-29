Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99957
ALTIN
231.515
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8692
EURO
7.0621
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk...
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik "Vorombe titan"
Dünyanın en büyük kuşu
Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi
Titan’daki kum fırtınaları görüntülendi

İtalya'da tiramisu yarışması jürisine dünya çapında "18 yaşından büyük" 180 kişi aranıyor

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:47
İtalya'da tiramisu yarışması jürisine dünya çapında "18 yaşından büyük" 180 kişi aranıyor

İtalya'da Kasım ayında yapılacak tiramisu şampiyonası için dünya çapında jüri üyeleri aranıyor.

İtalya'nın dünya çapında en ünlü tatlısı tiramisuyu en iyi yapan kişiyi belirlemek için 1-4 Kasım tarihleri arasında Treviso kentinde "Dünya Tiramisu Kupası" (Tiramisu World Cup) adlı bir yarışma düzenlenecek.

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan yarışma, dünyanın her yerinden tiramisu tarifine güvenen, gastronomi alanında profesyonel olmayan yarışmacılara açık olacak.

Yaklaşık 600 katılımcının yer almasının beklendiği yarışmada ilk elemeler 180 kişiden oluşan bir jüri tarafından yapılacak. Yarı final ve final aşamalarında ise yalnızca uzman jüri görev yapacak.

Şampiyonanın ilk aşamasında görevlendirilecek bu 180 kişilik jüri üyeleri, internette verilen bir ilanla aranıyor. Yarışmanın internet sitesinde İtalyanca ve İngilizce yapılan duyurularda, jüri adaylığı için "dünyanın her ülkesinden 18 yaş üstü gerçek kişilere açıktır" deniliyor.

Tiramisu tadımı görevine aday olabilmek için katılımcıların önce internette yapılan bir testi geçmesi gerekiyor. Testte, şampiyonanın kurallarıyla ilgili 15 soru yer alıyor ve bu soruların en az 10'unu doğru yanıtlamak gerekiyor. Testi geçenlerle e-posta yoluyla iletişim kurulacağı belirtiliyor.

Jüri üyeliğine aday olmak için 30 Ekim tarihine kadar kayıt yaptırmak gerekiyor.

Orijinal tarifte 6 malzeme şart

Şampiyonada, orijinal tiramisu tarifine uygun olarak yapılan tatlıların yanı sıra "yaratıcı" tarifler de yarışacak. Şampiyonanın sitesinde, orijinal tarifte kullanılan malzemeler "savoiardi bisküvisi, mascarpone peyniri, yumurta, kahve, kakao ve şeker" olarak sıralanıyor ve bu malzeme listesinde herhangi bir değişikliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Yaratıcı tarifler kategorisinde yarışmak içinse geleneksel tarifteki mascarpone, yumurta, kahve ve kakaoya yer vermek zorunlu olsa da başka bisküvi türleri kullanımına ve 3 yeni malzeme daha eklenmesine izin veriliyor. Şampiyona sitesindeki yaratıcı tarifler arasında fındık kremasıyla, yeşil çayla ve birayla yapılmış tiramisu tarifleri de bulunuyor.

Orijinal ve yaratıcı yarışma kategorilerinde alkol içeren malzeme kullanımı ise yasak.

İtalyan basını tiramisu jüriliğinin, Nutella tadımcılığından sonra "dünyanın en çok rağbet gören işi" olabileceğini yazıyor. İtalyan markası Nutella'nın üreticisi Ferrero'nun geçen Temmuz ayında verilen "tadımcı aranıyor" ilanı büyük ilgi görmüş ve basında "dünyanın en tatlı işi" olarak duyurulmuştu.

Ancak Nutella tadımcılığından farklı olarak tiramisu jüriliğine seçilenler, yaptıkları iş karşılığında damaklarında kalan tatlı lezzetle yetinmek zorunda kalacak, çünkü jüri üyelerine herhangi bir ücret ödenmesi öngörülmüyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ItalyaTiramisuHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'de 8 ölümden 1'i kalp krizinden
AB'de 8 ölümden 1'i kalp krizinden
Tropik fırtına yön değiştiriyor!
Tropik fırtına yön değiştiriyor!
İsveç'te İslam'a hakarete hapis cezası
İsveç'te İslam'a hakarete hapis cezası

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim