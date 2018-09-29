İtalya'da tiramisu yarışması jürisine dünya çapında "18 yaşından büyük" 180 kişi aranıyor

İtalya'da Kasım ayında yapılacak tiramisu şampiyonası için dünya çapında jüri üyeleri aranıyor.

İtalya'nın dünya çapında en ünlü tatlısı tiramisuyu en iyi yapan kişiyi belirlemek için 1-4 Kasım tarihleri arasında Treviso kentinde "Dünya Tiramisu Kupası" (Tiramisu World Cup) adlı bir yarışma düzenlenecek.

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan yarışma, dünyanın her yerinden tiramisu tarifine güvenen, gastronomi alanında profesyonel olmayan yarışmacılara açık olacak.

Yaklaşık 600 katılımcının yer almasının beklendiği yarışmada ilk elemeler 180 kişiden oluşan bir jüri tarafından yapılacak. Yarı final ve final aşamalarında ise yalnızca uzman jüri görev yapacak.

Şampiyonanın ilk aşamasında görevlendirilecek bu 180 kişilik jüri üyeleri, internette verilen bir ilanla aranıyor. Yarışmanın internet sitesinde İtalyanca ve İngilizce yapılan duyurularda, jüri adaylığı için "dünyanın her ülkesinden 18 yaş üstü gerçek kişilere açıktır" deniliyor.

Tiramisu tadımı görevine aday olabilmek için katılımcıların önce internette yapılan bir testi geçmesi gerekiyor. Testte, şampiyonanın kurallarıyla ilgili 15 soru yer alıyor ve bu soruların en az 10'unu doğru yanıtlamak gerekiyor. Testi geçenlerle e-posta yoluyla iletişim kurulacağı belirtiliyor.

Jüri üyeliğine aday olmak için 30 Ekim tarihine kadar kayıt yaptırmak gerekiyor.

Orijinal tarifte 6 malzeme şart

Şampiyonada, orijinal tiramisu tarifine uygun olarak yapılan tatlıların yanı sıra "yaratıcı" tarifler de yarışacak. Şampiyonanın sitesinde, orijinal tarifte kullanılan malzemeler "savoiardi bisküvisi, mascarpone peyniri, yumurta, kahve, kakao ve şeker" olarak sıralanıyor ve bu malzeme listesinde herhangi bir değişikliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Yaratıcı tarifler kategorisinde yarışmak içinse geleneksel tarifteki mascarpone, yumurta, kahve ve kakaoya yer vermek zorunlu olsa da başka bisküvi türleri kullanımına ve 3 yeni malzeme daha eklenmesine izin veriliyor. Şampiyona sitesindeki yaratıcı tarifler arasında fındık kremasıyla, yeşil çayla ve birayla yapılmış tiramisu tarifleri de bulunuyor.

Orijinal ve yaratıcı yarışma kategorilerinde alkol içeren malzeme kullanımı ise yasak.

İtalyan basını tiramisu jüriliğinin, Nutella tadımcılığından sonra "dünyanın en çok rağbet gören işi" olabileceğini yazıyor. İtalyan markası Nutella'nın üreticisi Ferrero'nun geçen Temmuz ayında verilen "tadımcı aranıyor" ilanı büyük ilgi görmüş ve basında "dünyanın en tatlı işi" olarak duyurulmuştu.

Ancak Nutella tadımcılığından farklı olarak tiramisu jüriliğine seçilenler, yaptıkları iş karşılığında damaklarında kalan tatlı lezzetle yetinmek zorunda kalacak, çünkü jüri üyelerine herhangi bir ücret ödenmesi öngörülmüyor.