İtalya'da vaka sayısı 2 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 bin 40 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon eşiğini aşarak 2 milyon 9 bin 317 oldu.

Aktif COVID-19 hasta sayısı da 593 bin 632'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 589'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 505 artarak, 70 bin 900'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 718 artarak, 1 milyon 344 bin 785'e yükseldi.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, haftalık salgın değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, "Tüm Avrupa ülkelerinde virüsün güçlü şekilde dolaşımda olduğunu, bazı bölgelerde daha yoğun dolaşımda görüyoruz. İtalya'da yeni vakalarda azalma var ancak bu yavaşlamakta" dedi.

Brusaferro, 100 bin kişide 157 vakaya rastlandığına dikkati çekerek, hedeflerinin 100 binde 50 vaka olduğunu belirtti.

İtalya'da yılbaşı önlemleri devrede

Başbakan Giuseppe Conte'nin geçen hafta açıkladığı Noel ve yılbaşına yönelik tedbirler bugün devreye girdi. Buna göre, ülkede birkaç gün haricinde (28-29-30 Aralık ve 4 Ocak hariç) 6 Ocak'a kadar geçerli olacak "kırmızı bölge" uygulaması başladı.

Ülke genelinde geçerli olacak tedbirler çerçevesinde mağazalar kapatılırken, restoran, bar, dondurmacılar sadece paket servis yapabilecek, bunların dışında eczane ve süpermarketler açık kalacak.

Acil durumlar ve sağlık gerekçesi haricinde seyahat kısıtlamasının uygulanacağı ülkede, iş ve yine acil durumlar haricinde de sokağa çıkmak tavsiye edilmezken, geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bu arada, önlemlerin bugün devreye girmesiyle başkent Roma sokaklarının da tenhalaştığı, pek çok mağazanın kapandığı görüldü. Şehrin ana arterlerinden Venedik Meydanı'nda güvenlik güçleri kontrol noktası oluştururken, Pantheon ve Corso Caddesi'nin boş olduğu gözlendi.