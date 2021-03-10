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İtalya'da vakalar arttı, tedbirlerin sıkılaştırılması bekleniyor

İtalya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 3 milyon 123 bin 368'e ulaştı. Vaka artışının olduğu ülkede tedbirlerin sıkılaştırılması için Bilim-Teknik Kurulu toplandı.

10 Mart 2021 Çarşamba 21:51
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İtalya'da vakalar arttı, tedbirlerin sıkılaştırılması bekleniyor

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 361 bin 40 testte 22 bin 409 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Böylece, salgının başlamasının üzerinden geçen bir yılda vaka sayısı 3 milyon 123 bin 368'i buldu.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 487 bin 74'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 827'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 332 artarak 100 bin 811'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 752 artışla 2 milyon 535 bin 483'e ulaştı.

Tedbirlerin sıkılaştırılması için Bilim-Teknik Kurulu toplandı

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 5 milyon 782 bin 615 oldu. Aşılananların 1 milyon 747 bin 516'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mario Draghi başkanlığında ilgili bakanlar ve Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu üyelerinin katılımıyla artan vakalar karşısında yeni sıkı tedbirlerin görüşüldüğü açıklandı.

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