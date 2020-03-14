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İtalya'dan sonra İspanya da karantinaya alınıyor!

İspanyol hükümeti tüm ülkenin karantina altına alınacağını duyurdu. Vatandaşlara evden çıkmama çağrısı yapılırken, sadece işe gitmek, hastaneye gitmek ve gıda ile ilaç alabilmek için sokağa çıkışlara izin verilecek.

14 Mart 2020 Cumartesi 15:33
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İtalya'dan sonra İspanya da karantinaya alınıyor!

İspanya hükümeti ülkede yaygınlığı artıran koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına aldı. Karar resmen açıklandı.

Hükümetin açıklamasında vatandaşlara evden çıkmama çağrısı yapıldı.

El Mundo ve Cadena Ser gazetelerinin haberine göre olağanüstü hal ilan edilen ülkede vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verilecek.

Haberlerde ayrıca, İspanya İçişleri Bakanlığı'nın yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verildiği bildirildi.

İspanyol basınından çıkan haberler, kabine toplantısı sırasında yayınlandı.

İspanya şu ana kadar 5945 vaka ile dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumunda. Ülkede şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 191 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
İspanyaKoronavirüsKarantina
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