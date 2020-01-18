İtalya'dan Türkiye'ye destek, Hafter'in müttefiklerine eleştiri

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Berlin'deki Libya Konferansı öncesinde Türkiye'yi destekleyen açıklamalar yaptı.

"Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir" diyen Di Maio, "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz. Libya'da ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir" ifadesini kullandı.

İtalyan bakan Di Maigo, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.