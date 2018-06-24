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İtalya ile Malta arasında gemi krizi

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, 226 kaçak göçmenin bulunduğu sivil toplum kuruluşu Mission Lifeline'a ait Hollanda bandıralı geminin Malta tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi

24 Haziran 2018 Pazar 13:54
İtalya ile Malta arasında gemi krizi

BBC'de yer alan habere göre, Salvini, Malta'nın 226 göçmeni kabul etmesi ve gemi mürettebatını gözaltına alması gerektiğini belirtti. 

Malta Başbakanı Joseph Muscat ise Salvini'nin açıklamalarıyla ilgili İtalya'nın böyle söylemlerde bulunmaya hakkı olmadığını ifade etti.

Egemen bir ülke olduklarını dile getiren Muscat, "Kimse bize ne yapmamız ya da ne yapmamamız gerektiğini söyleyemez." dedi.

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Malta'nın gemiyi reddetme kararının "insanlık dışı" olduğunu söylemişti.

İtalya makamları, Libya açıklarında 226 kaçak göçmeni kurtaran sivil toplum kuruluşu Mission Lifeline'a ait gemiye limanlarına gelmesi halinde el koyacağını ve personelini tutuklayacağını açıklamıştı.

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