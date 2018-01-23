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'İtalya'nın Libya'daki askeri varlığı egemenliği tehdit değildir'

İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Peroni, "İtalya'nın Libya'da her alanda gösterdiği varlık UMH'nin onayıyla gerçekleşmektedir. Burada, Libya'nın egemenliğini tehdit edecek hiçbir ihlal söz konusu değildir." dedi.

23 Ocak 2018 Salı 10:52
'İtalya'nın Libya'daki askeri varlığı egemenliği tehdit değildir'
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İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Peroni, Libya'daki İtalyan güçlerinin ülkenin egemenliğini tehdit etmediğini ve bu konuda Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) onayının alındığını belirtti.

UMH Başkanlık Konseyinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Peroni'nin, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdusselam Kacman ile görüştüğü, görüşmede Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ohide Necm'in de hazır bulunduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, Büyükelçi Peroni, İtalya parlamentosunun, Libya'ya 400 askeri unsurdan oluşan yeni güç gönderme kararını onaylamasının ardından Libyalı aktivistler tarafından yapılan eleştirilerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Peroni, "İtalya'nın Libya'da her alanda gösterdiği varlık UMH'nin onayıyla gerçekleşmektedir. Burada, Libya'nın egemenliğini tehdit edecek hiçbir ihlal söz konusu değildir." dedi.

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Kacman ise Libya'daki İtalyan güçlerinin varlığı konusuna değinmezken, Libya ile İtalya ilişkilerinin, ortak çıkarların gerçekleştirilmesi ve Libya'da istikrarın sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara destek verilmesi açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Temsilciler Meclisi komite kurdu

Söz konusu görüşme, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM), Libya topraklarındaki İtalyan varlığı konusunu tartıştığı oturumla eş zamanlı gerçekleşti.

TM Sözcüsü Abdullah Bıleyhık yaptığı yazılı açıklamada, Mecliste İtalya'nın ek askeri güç gönderme kararının görüşüldüğünü ve ilgili uluslararası kuruluşlarla konuyu takip etmek üzere bir komite kurulmasına karar verildiğini aktardı.

İtalyan parlamentosu geçen çarşamba, "sınır ötesi suç ve göçü durdurma" amacıyla Nijer'in yanı sıra Libya'ya da 400 asker daha gönderme kararını oylamaya sunmuştu.

İtalya hükümeti, 28 Temmuz 2017'de, insan kaçakçılığı ile mücadele ve Libya Sahil Güvenlik güçlerine destek için Libya'nın Akdeniz açıklarına deniz gücü gönderme kararı almıştı. Bunun üzerine İtalya'dan "Comandante Borsini" isimli askeri gemi Libya'ya gönderilmişti.

Libya'daki İtalyan askeri unsurlarının kesin sayısı bilinmemekle birlikte bunların sadece Mısrata ve Trablus'ta olduğu ifade ediliyor.

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