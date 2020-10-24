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İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağı olaylı başladı

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) vaka sayısının hızla arttığı İtalya'nın gece sokağa çıkma yasağının başladığı kentlerinden Napoli'de, yasağı protesto eden grup, güvenlik güçleriyle çatıştı. Campania Bölgesi'nde bu gece başlayan sokağa çıkma yasağı, bölgenin başkenti Napoli'de yüzlerce kişinin katıldığı gösteriyle protesto edildi.

24 Ekim 2020 Cumartesi 12:48
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İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağı olaylı başladı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, kent merkezinde bölge yönetiminin Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerini ve sokağa çıkma yasağını protesto eden grubun, güvenlik güçlerine ses bombası, meşale ve fişek attığı, polisin de göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale ettiği belirtildi.

İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağı olaylı başladı - 2

Şehir merkezinde pek çok yerde sokak çatışması yaşandığı ve yaralananların  olduğu ifade edildi.

İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağı olaylı başladı - 3

Protestocu grubun bölge yönetimi binasına yürüdüğü ve bu sırada, "Eğer bizi kapatıyorsan, bize ödeme yapmak zorundasın" yazılı pankart açtığı kaydedildi. Başkent Roma'da da sokağa çıkma yasağını protesto eden bir grup, cadde ortasında meşale yaktı.

İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağı olaylı başladı - 4

PİYEMONTE VE KALABRİYA'DA DA YASAK GELİYOR

Lombardiya'da dün, Campania ve Lazio bölgelerinde ise bugünden itibaren başlayan gece sokağa çıkma yasağı uygulamasını, Piyemonte ile Kalabriya bölgeleri de devreye almaya hazırlanıyor.

İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağı olaylı başladı - 5

ANSA'nın haberine göre, Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio da bölgede 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren gece 23.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etme kararı aldı.

İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağı olaylı başladı - 6

Kalabriya Bölgesi'nin de pazartesiden itibaren gece boyunca sokağa çıkma yasağı uygulayacağı, ayrıca ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 15 gün ara verileceği bildirildi.

İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağı olaylı başladı - 7

Lazio Bölgesi'nde ilan edilen gece sokağa çıkma yasağına ilaveten bölgenin de başkenti olan Roma'da belediyenin kararıyla gençlerin toplandığı ve kalabalıkların oluştuğu bazı meydan ve caddeler, güvenlik güçlerince saat 21.00'de kapatıldı.

İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağı olaylı başladı - 8

ÜLKEDE DÜN EN YÜKSEK VAKA SAYISINA ULAŞILDI

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü haftalık yayımladığı Covid-19 raporunda,  durumun ciddi olduğunu belirterek, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması çağrısı yaptı.

İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağı olaylı başladı - 9

İtalya'da son 24 saatte 19 bin 143 yeni vaka tespit edilmiş, bu sayı salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı olmuştu.

İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağı olaylı başladı - 10

Ülkede salgının başladığı 21 Şubat'tan beri 484 bin 869 kişiye virüs tanısı konuldu, 37 bin 59 kişi hayatını kaybetti.

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