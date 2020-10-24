İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağı olaylı başladı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, kent merkezinde bölge yönetiminin Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerini ve sokağa çıkma yasağını protesto eden grubun, güvenlik güçlerine ses bombası, meşale ve fişek attığı, polisin de göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale ettiği belirtildi.

Şehir merkezinde pek çok yerde sokak çatışması yaşandığı ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Protestocu grubun bölge yönetimi binasına yürüdüğü ve bu sırada, "Eğer bizi kapatıyorsan, bize ödeme yapmak zorundasın" yazılı pankart açtığı kaydedildi. Başkent Roma'da da sokağa çıkma yasağını protesto eden bir grup, cadde ortasında meşale yaktı.

PİYEMONTE VE KALABRİYA'DA DA YASAK GELİYOR

Lombardiya'da dün, Campania ve Lazio bölgelerinde ise bugünden itibaren başlayan gece sokağa çıkma yasağı uygulamasını, Piyemonte ile Kalabriya bölgeleri de devreye almaya hazırlanıyor.

ANSA'nın haberine göre, Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio da bölgede 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren gece 23.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etme kararı aldı.

Kalabriya Bölgesi'nin de pazartesiden itibaren gece boyunca sokağa çıkma yasağı uygulayacağı, ayrıca ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 15 gün ara verileceği bildirildi.

Lazio Bölgesi'nde ilan edilen gece sokağa çıkma yasağına ilaveten bölgenin de başkenti olan Roma'da belediyenin kararıyla gençlerin toplandığı ve kalabalıkların oluştuğu bazı meydan ve caddeler, güvenlik güçlerince saat 21.00'de kapatıldı.

ÜLKEDE DÜN EN YÜKSEK VAKA SAYISINA ULAŞILDI

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü haftalık yayımladığı Covid-19 raporunda, durumun ciddi olduğunu belirterek, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması çağrısı yaptı.

İtalya'da son 24 saatte 19 bin 143 yeni vaka tespit edilmiş, bu sayı salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı olmuştu.

Ülkede salgının başladığı 21 Şubat'tan beri 484 bin 869 kişiye virüs tanısı konuldu, 37 bin 59 kişi hayatını kaybetti.