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İtalya'da 22 can kaybı daha

İtalya’da corona virüs salgınında son 24 saatte 6 bin 902 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 390 bin 684’e ulaştı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 23:27
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İtalya'da 22 can kaybı daha

İtalya’da corona virüs salgınında son 24 saatte 6 bin 902 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 390 bin 684’e ulaştı.

İtalya'da corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 293 bin 683 corona virüs testi yapıldığı ve 6 bin 902 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 390 bin 684'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 209'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 25 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 108 bin 535 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 11 kişi artarak 288'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 71 milyon 240 bin 657 Covid-19 aşısı uygulanırken, 34 milyon 182 bin 100 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

Son Güncelleme: 07.08.2021 23:49
Anahtar Kelimeler:
ItalyaCorona VirüsSalgın
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